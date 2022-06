Mercato chez les Diables rouges: qui seront les suivants?

Ce n’est plus qu’une question d’heures ou de jours avant que l’Inter Milan et l’Atletico ne tweetent pour annoncer les arrivées respectives de Romelu Lukaku et Axel Witsel. Le premier débarque de Chelsea sous la forme d’un prêt payant (8 millions € + bonus), sans option d’achat, tandis que le second part gratuitement de Dortmund. Lukaku est attendu à Milan pour passer sa visite médicale la semaine prochaine, une fois ses vacances terminées, alors que Witsel signera pour une saison avec Yannick Carrasco.