Ishaq Abdulrazak est la première recrue du RSC Anderlecht

"Nous suivons Ishaq depuis longtemps déjà et nous sommes très heureux de pouvoir l’ajouter au groupe. D’une part, Ishaq a de nombreuses qualités physiques: il est rapide et agile, il a du volume de jeu et joue avec beaucoup d’assertivité. D’autre part, il a aussi beaucoup de capacités techniques, ce qui le rend polyvalent", a déclaré Peter Verbeke, le CEO du RSCA.

Le RSC Anderlecht a repris les entraînements ce lundi avec Felice Mazzu comme entraîneur.