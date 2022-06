Des tensions en équipe de France? Kylian Mbappé recadre Noël Le Graët sur Twitter

Dans une interview accordée au JDD ce dimanche, le président de la FFF est revenu sur l'échec des Bleus à l'Euro et plus particulièrement sur le penalty loupé par la star parisienne face aux Suisses. "Il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France".