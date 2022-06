Laszlo Bölöni retrouve de l’emploi à Metz, relégué en Ligue 2

Le Roumain connaît aussi très bien le championnat de France, pour avoir entraîné Nancy, Rennes, Monaco et Lens. Sa carrière comprend aussi des passages en Roumanie (équipe nationale), au Portugal (Sporting), aux Émirats arabes unis (Al-Jazira et Al-Wahda), au Qatar (Al-Khor), en Arabie saoudite (Al-Ittihad) et en Grèce (PAOK Salonique et Panathinaïkos).

Il devra à présent aider Metz à retrouver l’élite du football français. Les Grenats ont terminé à la 19e et avant-dernière place de la Ligue 1 avec 31 points.