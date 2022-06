Euro 2022: les Red Flames entament leur préparation par une défaite 3-0 en Angleterre

Les "Three Lionesses" se montraient encore menaçantes via des tirs non-cadrés de Georgia Stanway (26e) et Beth Mead (30e). Evrard repoussait une nouvelle tentative de Mead (35e) avant de voir Sari Kees venir à sa rescousse pour dégager, juste avant la ligne, un ballon piqué de Leah Williamson (38e).

Les Belges se créaient une belle opportunité à la 33e minute, avec un centre de la gauche de Marie Minnaert et une reprise de Féli Delacauw qui terminait à côté.

A l’heure de jeu, Kassandra Missipo faisait sa réapparition sur un terrain de football, un an après une déchirure des ligaments croisés.

L’ouverture du score tombait à la 62e minute lorsque le tir de Chloe Kelly était dévié par Amber Tysiak, mettant le ballon hors de portée d’Evrard. Quatre minutes plus tard, sur les suites d’un corner, Rachel Daly envoyait le ballon dans la lucarne belge (2-0).

Après un tir de peu à côté de Williamson (74e), Tessa Wullaert ne parvenait pas à concrétiser un centre d’Elena Dhont (76e).

Evrard jouait ensuite de malchance: le tir de Williamson repoussé par la transversale rebondissait sur son dos et terminait dans le but (3-0, 83e).

Les Red Flames disputeront encore trois rencontres amicales, contre l’Irlande du Nord le 23 juin, contre l’Autriche le 26 et le Luxembourg le 28. A l’Euro, les Belges entreront en lice le 10 juillet contre l’Islande.

Lundi prochain, Ives Serneels annoncera sa liste de 23 joueuses pour l’Euro.