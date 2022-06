La Liga: Dani Alves quitte une deuxième fois le FC Barcelone

"Mais comme tout dans la vie, les années passent, les chemins se séparent", poursuit dans ce message le joueur, encore titulaire avec le Brésil pour un amical face au Japon le 6 juin dernier, qui n’évoque pas une éventuelle retraite. "Pour toujours vive le Barça!", conclut-il.

A 39 ans, il est le joueur le plus titré de l’histoire du football, avec 43 titres glanés au cours de sa carrière, le dernier en date étant une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sous les maillots de Séville, du Barça, de la Juventus Turin et du Paris SG, il a notamment remporté aussi trois Ligues des Champions, deux Coupes de l’UEFA, six Ligas, quatre Coupes du Roi, deux championnats de France et un championnat d’Italie.

Dani Alves a repris le maillot catalan en janvier après cinq ans passés entre la Juventus, le Paris SG et le club brésilien de Sao Paulo. Il est depuis devenu le joueur le plus âgé dans l’histoire du FC Barcelone à disputer un match de Liga, un record jusqu’alors détenu par le gardien José Manuel Pinto.