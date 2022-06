Conference League: l'Antwerp au 2e tour préliminaire contre un club du Kosovo ou de Finlande

Pour se qualifier pour le 3e tour préliminaire, les Anversois devront passer le cap lors d'un duel prévu en aller-retour les 21 et 28 juillet avec le match aller à Anvers.

Le premier tour qualificatif a lieu les 7 et 14 juillet. Le vainqueur du 3e tour préliminaire, les 4 et 11 août, est qualifié pour les barrages (18 et 25 août).