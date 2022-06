Officiel: Vincent Kompany est le nouvel entraîneur de Burnley

Son arrivée aura un peu traîné mais elle est désormais officielle: Vincent Kompany est l'entraîneur de Burnley pour la saison prochaine. Selon les médias anglais, Kompany va gagner 2,9 millions pendant trois ans. Son arrivée a été retardée à cause du Brexit et l'arrivée de son permis de travail. Avec les Clarets, Vince The Prince risque d'avoir du pain sur la planche dans une équipe en pleine reconstruction qui vient de descendre en D2 anglaise.