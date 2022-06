À Burnley, Vincent Kompany sait à quoi s’attendre

Un vrai club à l’anglaise

Même s’il a été racheté par la firme américaine ALK Capital et que le britanno-américain Alan Pace, gourou de Wall Street, est devenu son président début 2021, le Burnley FC garde son enracinement anglais. Le stade authentique et historique de Turf Moor, bâti en 1883 (juste après la fondation du club), permet aux 21400 supporters de vibrer dans une vraie atmosphère à l’anglaise.

Même si Kompany logera avec sa famille à Manchester, qui ne se situe qu’à une heure de route à peine, il prendra rapidement le pouls de cette ville de 75000 âmes qui vibre pour son club vieux de 140 années. Il aura aussi l’occasion de goûter au East Lancashire derby face aux Blackburn Rovers d’un certain Thomas Kaminski.

Une icône à faire oublier

Kompany prendra la succession de Mike Jackson, intérimaire à la fin de la saison, mais surtout de l’emblématique Sean Dyche. Resté dix années à la tête des Clarets, Dyche est entré dans le cœur des fans après avoir guidé le club vers la Premier League une première fois en 2014 et à un autre en 2016. Il a ensuite maintenu Burnley au sein de l’élite durant six ans… jusqu’à cette défunte saison qui a lui a fait perdre son poste, mais pas le respect éternel des supporters.

Un style à adapter

Le départ de Dyche et l’arrivée de Kompany marqueront une nouvelle ère. Fini le football old school et le kick an rush. À l’image des investisseurs d’ALK qui veulent moderniser l’image du club, le football prôné devra être rajeuni par Kompany.

Disciple de Pep Guardiola, l’ancien joueur de Manchester City devra apposer sa griffe du jeu de possession qu’il a tenté d’amener à Anderlecht pour ranger au placard les vieux principes d’un bloc défensif ultra-compact.

Une mission compliquée dans un club si traditionnel mais pas impossible, à l’instar de ce qu’a réussi José Riga avec Charlton en 2014.

"Quand je suis arrivé pour la première fois à Charlton, le jeu était encore très stéréotypé à l’anglaise" , confie-t-il. "Mais j’étais tout de même parvenu à imposer un autre style. Nous devions absolument nous sauver en enchaînant quasiment trois matchs par semaine. Pour cela, j’ai prôné une meilleure possession et davantage d’intelligence dans le jeu pour économiser son énergie. Et nous y sommes arrivés."

Un noyau à rebâtir

Vendredi dernier, le club a publié une liste de 14 contrats pros arrivés à expiration et qui ne seront pas renouvelé. Parmi eux: Ben Mee, Aaron Lennon, Phil Bardsley, Dale Stephens et Erik Pieters. James Tarkowski voulait quant à lui partir alors que plusieurs autres cadres encore sous contrat réclament un départ à cause de la relégation. On parle là notamment de l’international néerlandais Wout Weghorst, du Français Maxwell Cornet ou du gardien Nick Pope qui permettront au club de renflouer un peu des caisses dégarnies par la descente.

Bref, Vinnie et sa direction devront presque redémarrer d’une feuille blanche. Il ne restera que quelques piliers comme l’attaquant Ashley Barnes, qui vient de prolonger, ou le défenseur Kevin Long, présent au club depuis 2010. Il faudra toutefois recruter en qualité et en quantité pour former un noyau à la fois compétitif et résistant aux 46 rencontres que compte le Championship.

Un budget serré

Les propriétaires visent à acheter et développer des joueurs de moins de 25 ans, afin de les revendre à profit quelques années plus tard. Ils pourraient pour cela compter sur le "parachute" mis en place pour adoucir la relégation: 47 millions d’euros lors de la première année, 41 millions lors de la deuxième et 17,5 millions pour la troisième. Problème: il faut aussi qu’ALK rembourse rapidement un prêt de 75 millions. Kompany ne pourra donc pas réclamer des folies cet été, même s’il a déjà une short-list en tête.

Un staff de confiance

"Je vois un plan et je vois de bonnes personnes. Je veux travailler avec des gens qui sont déjà à Burnley, j’ai aussi le droit d’amener de bonnes personnes avec moi, et ensemble, nous n’aurons pas à tout changer" , a déclaré Vince the Prince qui souhaite notamment que Simon Davies et Craig Bellamy, qui ont travaillé avec lui à Anderlecht ces dernières saisons, le rejoignent.

Un objectif clair

Le président Alan Pace s’est dit séduit " impressionné par les idées" de Kompany pour le Burnley, et surtout "sa volonté de ramener le club en Premier League" . Voilà l’objectif avoué. Pour cela, il faudra terminer à l’une des deux premières places, ou remporter les playoffs avec les quatre suivants du classement.

"Pour faire court, j’ai choisi ce projet parce que je sais qu’après un début difficile viendra un avenir incroyable" , résume Kompany à qui l’on souhaite bon vent et bonne chance.