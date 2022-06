Kompany sera le mieux payé en D2: les détails du transfert de l’ancien coach du RSCA à Burnley

Le 29 avril, le nom de Kompany a été cité une première fois à Burnley. La décision du président Wouter Vandenhaute de mettre un terme à leur collaboration, annoncée le 25 mai, a accéléré les choses. Mais les fans de Burnley ont quand même dû patienter pendant trois semaines avant que le deal ne soit finalisé. Le permis de travail de Kompany posait le plus de problèmes. Malgré le fait qu’il ait joué pendant 10 ans à City et que ses trois enfants soient nés en Angleterre, la procédure était compliquée. La raison? Le Brexit…

La tâche de Kompany est simple: remonter directement en Premier League. Le propriétaire américain Alan Pace veut changer le style de jeu de Burnley, qui avait une équipe de kick and rush. Kompany peut construire une nouvelle équipe et songe à plusieurs (ex-) joueurs de notre D1A. L’attaquant d’Ostende Makhtar Gueye est une piste très concrète, le défenseur Taylor Harwood-Bellis (prêté de City à Anderlecht et ensuite à Stoke) est également cité, comme les médians Josh Cullen (qui n’a plus qu’un an de contrat au RSCA) et le jeune Diablotin Mandela Keita, d’OHL.

Son staff sera également composé d’éléments qu’il connaît bien: Craig Bellamy (son T2 qui est rentré en Angleterre pour soigner sa dépression) et Simon Davies (l’ex-T1 qui était l’homme de paille de Kompany) devraient le rejoindre, comme Floribert Ngalula (son autre T2) et Rodyse Munienge (son éternel bras droit).

Burnley ne doit rien au RSCA

Le Borussia Mönchengladbach et l’OGC Nice ont également pensé à Kompany, mais Burnley a toujours été la priorité pour Kompany. Sa femme Carla et ses enfants Sienna, Caleb et Kai sont heureux de pouvoir retourner à Manchester, qui se trouve à une petite heure de voiture de Burnley.

Anderlecht ne doit pas espérer recevoir une indemnisation de la part de Burnley. Son contrat a été résilié de commun accord. Kompany était donc libre et gratuit à partir du 25 mai.