Les protégés de Martinez vont tenter de confirmer cela aux Pays de Galles, leur bête noire. Les cinq dernières confrontations avec eux n’ont pas souri à notre pays qui n’a remporté qu’un succès, perdant et partageant à deux reprises.

Pour la troisième rencontre de cette fenêtre internationale, le technicien espagnol ne pourra pas compter sur Onana, toujours blessé à la cuisse ainsi que Mertens. De Ketelaere est incertain. Au poste de gardien, Koen Casteels remplacera Mignolet.

Le Catalan a réalisé cinq changements. Hazard souffle sur le banc. Batshuayi garde la préférence en pointe et la charnière centrale sera expérimentale avec Boyata et Theate.

La rencontre (0-0)

Dans une ambiance de folie, il ne faut pas attendre longtemps avant de voir les Diables être en difficulté. Après trois minutes de jeu seulement, Ampadu reprend de volée le cuir après une phase confuse et expédie un véritable missile dans la lucarne de Casteels. On pense dès lors les locaux devant au score mais à la surprise générale, le VAR annule le but pour une position de hors-jeu.

Réaction immédiate de la Belgique. Sur une superbe talonnade de Trossard, Batshuayi tente une frappe, déviée. Présent au rebond, Tielemans reprend en demi-volée et oblige le portier gallois à un magnifique arrêt. Habituées à jouer l’un contre l’autre, les deux équipes ne s’observent pas en début de rencontre.

Le Pays de Galles fait mal aux Diables durant le premier quart d’heure. Sur un centre au ras du sol de James, Bale prend le dessus sur Theate. Son tir passe juste à côté de Casteels qui n’a fait que regarder le ballon passer à quelques centimètres de sa transversale.

Les occasions s’enchainent en fin de première mi-temps: une frappe de Roberts juste au-dessus du goal de Casteels d’un côté, une reprise manquée de la part de Carrasco de l’autre, le match est animé, en particulier pour le pays hôte.

Juste avant la mi-temps, le capitaine d’un jour des Diables, De Bruyne, n’est pas loin d’ouvrir le score mais Hennessey est vigilant.