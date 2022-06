L’analyse de la composition des Diables rouges face au pays de Galles: encore une nouvelle défense pour les Diables

La défense des Diables prend un coup de jeune à Cardiff. Avec ses 31 ans, Boyata est le seul trentenaire du trio. Dendoncker (27 ans) et Theate (22 ans) se chargent de faire baisser la moyenne à 26,7 ans. Il s’agit de la plus jeune défense depuis… le dernier déplacement au pays de Galles en novembre dernier. Un match qui avait vu Castagne être testé dans la défense aux côtés de Theate et Boyata. Le match était sans enjeu vu la qualification actée des Diables pour le Qatar.