Des Diables dominés se font rejoindre en fin de partie par le Pays de Galles (vidéos)

Réaction immédiate de la Belgique. Sur une superbe talonnade de Trossard, Batshuayi tente une frappe, déviée. Présent au rebond, Tielemans reprend en demi-volée et oblige le portier gallois à un magnifique arrêt. Habituées à jouer l’un contre l’autre, les deux équipes ne s’observent pas en début de rencontre.

Le Pays de Galles fait mal aux Diables durant le premier quart d’heure. Sur un centre au ras du sol de James, Bale prend le dessus sur Theate. Son tir passe juste à côté de Casteels qui n’a fait que regarder le ballon passer à quelques centimètres de sa transversale.

Les occasions s’enchaînent en fin de première mi-temps: une frappe de Roberts juste au-dessus du goal de Casteels d’un côté, une reprise manquée de la part de Carrasco de l’autre, le match est animé, en particulier pour le pays hôte.

Juste avant la mi-temps, le capitaine d’un jour des Diables, De Bruyne, n’est pas loin d’ouvrir le score mais Hennessey est vigilant.

À la sortie des vestiaires, les Diables jouent plus haut et ça se remarque immédiatement au marquoir. Bien isolé, Batshuayi temporise intelligemment avant de remettre subtilement la balle à Tielemans. Le médian de Leicester ne se fait pas prier et trompe Hennessey d’une frappe imparable pour inscrire son cinquième but avec les Diables (50e).

Biens en place, les Diables vont serrer les dents en fin de rencontre face aux assauts du Pays de Galles mais la défense belge va craquer à la 89e. Un peu chanceusement, Ramsey va trouver Johnson qui trompe Caastels mais est signalé hors-jeu. Pour un centimètre, le VAR modifie la décision de l’arbitre et valide le goal. Les Belges se font rattraper au plus mauvais moment. Le score n’évoluera plus et le Pays de Galles joue un nouveau mauvais jeu à la Belgique qui ne profite pas du faux pas des Pays-Bas contre la Pologne.