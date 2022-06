Zidane au PSG? Cela chauffe de plus en plus

En effet, selon les informations du journaliste de Mundo Deportivo Ramon Fuentes, l'ancien coach du Real Madrid va s'entretenir avec l'émir du Qatar ce samedi. Une réunion qui pourrait être décisive. Pour le journaliste espagnol, la proposition salariale faite à Zidane serait impossible à refuser. L'ancienne gloire de l'équipe de France pourrait ainsi devenir l'entraîneur le mieux payé au monde, mieux que Pep Guardiola qui touche 20 millions d'euros annuellement à Manchester City. En Espagne toujours, le chroniqueur de l'émission El Chiringuito Paco Buyo, qui possède des liens très étroits avec les dirigeants qataris, va encore plus loin, assurant qu'un accord a déjà été conclu entre Zidane et le PSG.

Des informations qui confirmeraient les propos de Daniel Riolo sur le plateau de l'After Foot sur RMC Sport ce jeudi. Le journaliste a en effet affirmé que Zidane serait le futur coach du Paris Saint-Germain, réitérant son affirmation faite en mars dernier. Ce vendredi, RMC Sport a annoncé que les deux parties étaient proches d'un accord. "Des sources internes au club ne démentent pas les discussions mais nient toute signature d'un accord avec Zidane", écrit le média français sur son site internet.

Pour donner encore un peu plus de poids à ces rumeurs, El Chiringuito a également affirmé que Zidane a rencontré Marco Verratti à Ibiza cette semaine. Les deux hommes auraient échangé pendant une bonne heure. Pour évoquer leur future collaboration au PSG? Réponse dans les jours à venir.

Luis Campos signe au PSG

Dans le même temps, le PSG a officiellement annoncé l'arrivée du Portugais Luis Campos au poste de Conseiller Football. Il aura à sa charge l'organisation du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine. "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club", a déclaré le Portugais dans le communiqué du club parisien.