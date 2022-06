C’est une première pour le club canadien puisque notre compatriote a signé un contrat à durée indéterminée. Mieux, il a également reçu de nouvelles attributions. Dorénavant, Olivier Renard sera vice-président et chef de la direction sportive du club. Il siégera également au comité de direction et restera sous la direction du président et chef de la direction du club, Gabriel Gervais, qui avait fait de la prolongation du Belge une priorité. "L’entente avec Olivier traduit une volonté commune de poursuivre la collaboration amorcée en 2019 et le positionne dorénavant au cœur de la structure corporative que nous mettons en place. J’ai toujours été convaincu qu’il devait rester avec nous et, plus particulièrement, comme salarié et cadre de l’organisation. Depuis son arrivée, Olivier a largement contribué à faire évoluer l’équipe. Sa vision, son leadership, sa philosophie, son intelligence et son flair pour cibler de nouveaux talents et développer les joueurs amèneront notre club encore plus loin", a déclaré, sur le site du club, le président du conseil d’administration du CF Montréal, Joey Saputo.

"Ce nouveau contrat me procure la stabilité professionnelle que je recherchais pour ma famille et moi. Nous aimons Montréal et on se sent bien ici. J’adhère entièrement à la mission et au projet de l’organisation en ce qui a trait à son rôle au sein de la communauté, notamment la promotion de la culture du soccer (NDLR: football) au Québec et le développement du talent des joueurs d’ici, de la base jusqu’au niveau professionnel", a précisé Olivier Renard.

"Olivier partage les valeurs de l’organisation et sa nomination s’inscrit dans une perspective à long terme tout en favorisant la stabilité nécessaire aux opérations sportives de l’organisation", a conclu Gabriel Gervais.