"Inzaghi veut Lukaku à tout prix": l'Italie s'enflamme pour un retour du Diable à l'Inter

Et après sa saison décevante à Chelsea, Lukaku pourrait envisager un départ de Londres lors de ce mercato d'été. Avec en tête de liste, un retour à l'Inter. Nous vous rapportions ce jeudi que des discussions entre l'Inter Milan et Chelsea ont été ouvertes en vue d'un transfert de Lukaku . Quoi qu'il en soit le dossier est chaud en Italie puisque l'attaquant a fait la Une de la Gazzetta dello Sport lors des trois derniers jours. Ce vendredi, le célèbre journal italien affirme que Lorenzo Inzaghi, entraîneur des Nerazzurri, veut à tout prix recruter l'attaquant des Diables. "Inzaghi vote en faveur de Lukaku", a ainsi titré la Gazzetta.

"On peut retirer Romelu de l'effectif d'Inzaghi mais pas de sa tête", continue le quotidien imprimé sur pages roses, "s'il fallait faire une liste des partisans d'un retour de Lukaku, le coach serait tout en haut. Inzaghi y croit et l'espère, pour pouvoir bâtir une 2e Inter avec Lukaku dans un rôle spécifique. Il considère Lukaku comme un joueur dominant qui peut apporter beaucoup à l'Inter."

Mercredi, le prestigieux quotidien sportif italien affirmait déjà que des discussions avaient lieu en vue d'un transfert tandis que jeudi, ce dernier évoquait une possible association avec Paulo Dybala la saison prochaine du côté de l'Inter.

Pour pouvoir réaliser l'opération, sous forme de prêt, l'Inter devra débourser 23 millions d'euros. La Gazzetta affirme que le prix pourrait être revu à la baisse si un autre joueur était inclus dans le transfert, que ce soit Dumfries, Bastoni, Skriniar ou Lautaro Martinez. Mais le journal italien parle désormais d'une attaque "atomique" à l'Inter la saison prochaine avec Lukaku, Dybala et Martinez... Ce dernier a déjà affirmé, via son agent, qu'il était heureux à l'Inter et qu'il ne voyait pas de raison de changer d'air. Dans ce cas, un départ d'Edin Dzeko est plus que probable.