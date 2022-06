Gavi renvoie Ansu Fati dans l’ombre

Sélectionné huit fois, le milieu a été titularisé à sept reprises, s’affirmant – aux côtés de Pedri, Busquets, Koke ou Rodri – comme la plaque tournante du jeu de possession espagnol. "Son jeu ne consiste pas uniquement à courir: il se bat, mais c’est aussi un joueur de très haut niveau sur le plan offensif, un pur joueur intérieur, capable d’utiliser les deux pieds, de marquer des buts, qui a une excellente dernière passe…", résume Luis Enrique, sous le charme.

Face au Portugal (1-1) puis la Tchéquie (2-2), Gavi a été l’une des rares éclaircies du jeu ibérique. Celui qui était devenu plus jeune joueur de l’histoire de la Roja en octobre dernier, à 17 ans et 62 jours, a même inscrit son premier but face aux Tchèques. À 17 ans et 304 jours, il a détrôné son compère barcelonais Ansu Fati qui avait marqué à 17 ans et 311 jours en 2020.

Ce même Fati a fait son retour en sélection, mais plutôt comme… spectateur. Il est le seul du groupe à ne pas avoir reçu de minutes. Connaissant sa fragilité, Luis Enrique préfère ne prendre aucun risque avec l’attaquant qui revient d’une nouvelle blessure.