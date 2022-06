Michel Preud’homme à Metz? D’Onofrio cité aussi

Selon le Républicain Lorrain, l’ancien entraîneur du Standard et du Club Bruges, a été approché pour occuper le poste de directeur sportif du FC Metz, relégué en Ligue 2. Le club français cherche à remonter assez vite en L1, et les pistes belges seraient nombreuses pour réussir l’opération. Outre Preud’homme comme directeur sportif, le nom d’Emilio Ferrera circule depuis plusieurs jours pour le poste d’entraîneur – il serait aussi question de Marc Grosjean, comme adjoint. Il semble, par ailleurs, que Lucien D’Onofrio pourrait intégrer le projet. D’Onofrio connaît bien Bernard Serin, le président de Metz, de l’époque où il était aux commandes du Standard. Le Liégeois pourrait occuper un poste de conseiller pour les branches messines, à savoir le club de Metz, Seraing et l’académie de Metz, Génération Foot, installée au Sénégal.