Lorenzo Emi, son avocat, a ensuite déclaré que son client a ressenti des douleurs à la poitrine et eu des difficultés pour respirer. Le tribunal fédéral a alors reporté l’audience à jeudi où Michel Platini, ancien président de l’UEFA, l’Union européenne de football, et également accusé devra comparaître comme témoin.

Blatter, 86 ans, et Platini, 66 ans, sont jugés pour un paiement suspect accordé au Français en 2011. Ils connaîtront leur sort le 8 juillet et encourent jusqu’à 5 ans de prison pour "escroquerie", "gestion déloyale", "abus de confiance" et "faux dans les titres".

Le parquet les accuse d’avoir "obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 1,8 million d’euros "en faveur de Michel Platini".