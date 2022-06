À 37 ans, celui qui s’engagera bientôt avec le Los Angeles FC, laissera un vide au cœur de la défense italienne. Vide que devra combler Alessandro Bastoni. Le joueur de l’Inter Milan, monté en fin de match contre l’Argentine, fait face à un sacré défi.

Avec les compliments de Giorgio

Fraîchement retraité, Chiellini ne se fait pas de mauvais sang quant à sa relève en équipe nationale. Le vétéran de la Juve a pleine confiance en Bastoni.

"Il est gaucher, comme moi, et devient de plus en plus fort sur le plan international. On doit juste être patient et lui laisser le temps d’apprendre de ses erreurs et de mûrir, un peu comme moi à l’époque."

Au travers de son successeur, formé à l’Atalanta, Giorgio Chiellini a mis en avant les progrès de la formation italienne en matière d’arrières centraux. "Nous récoltons les fruits du travail effectué depuis dix ans. Nous avons des défenseurs au niveau technique très élevé mais ils doivent également être capables de réaliser ce qui a fait la renommée de notre génération: marquer des buts (NDLR: Chiellini a inscrit 43 buts dans sa carrière). Nos jeunes défenseurs grandissent beaucoup. Et le meilleur, c’est Bastoni. Il est celui qui a le plus grandi. L’Italie peut dormir tranquille et je peux assurer qu’on se souviendra de Bastoni."

International depuis 2020 (12 caps), Alessandro Bastoni a énormément observé Chiellini. "J’ai passé le dernier Euro dans l’ombre de deux géants que sont Bonucci et Chiellini. J’ai énormément appris d’eux; ils m’apportent beaucoup. J’ai regardé de nombreux matchs de Chiellini et j’ai énormément progressé. Je le remercie pour ce qu’il a dit sur moi; cela fait vraiment plaisir d’entendre ça de la part d’un tel joueur."

La Squadra doit se relever

Si Bastoni a la lourde tâche de faire oublier Chiellini, l’Italie, elle, doit, face à l’Allemagne, se racheter de sa piètre prestation du milieu de semaine. "Nous ne sommes pas subitement passés de joueurs phénoménaux à mauvais, soulignait le latéral droit de Naples, Giovanni Di Lorenzo, mercredi soir. On a connu des moments magiques avec la victoire à l’Euro et désormais, nous sommes dans le dur suite à la non-qualification pour la Coupe du monde. Comme ce fut le cas lorsque nous avions déjà manqué ce grand événement, nous devons rester unis. Nous avons de très bons jeunes sur lesquels nous devons compter. Sommes-nous à l’aube d’un nouveau cycle? Cela dépendra du sélectionneur."