Seraing: Christophe Lepoint lance le mercato des Métallos

Maintenu en Division 1A après avoir écarté le RWDM, Seraing prépare l'année prochaine. Et les Métallos ont annoncé une première recrue avec Christophe Lepoint. "Il lance notre mercato et apportera toute son expérience et son énergie à notre noyau", a annoncé le club dans un communiqué. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de deux saisons.