Cristiano Ronaldo veut disputer la nouvelle saison avec Ten Hag et de «gagner des titres à nouveau»

"Je suis toujours heureux d’être ici. Je sens toujours que les fans sont derrière moi et l’équipe. C’était une année difficile, mais ils ne nous ont jamais tourné le dos", a expliqué Ronaldo. "L’arrivée d’un nouvel entraîneur n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les joueurs, mais aussi pour les supporters (...). Il est important pour eux que nous ramenions la réussite à Manchester. Cela peut prendre un certain temps, mais je suis convaincu que le club sera bientôt de retour à sa place", a-t-il ajouté.

L’attaquant a confiance en Ten Hag. "Il a réalisé des choses fantastiques avec l’Ajax et a beaucoup d’expérience. Le club doit lui donner le temps et faire ce qu’il demande. Nous devons croire tous ensemble qu’avec lui, nous pouvons gagner des titres à nouveau la saison prochaine, car c’est le plus important dans le football."

Outre le collectif, Ronaldo veut faire mieux au niveau personnel. "Je veux encore marquer plus de buts pour ce club (...). Je ne suis pas les records, mais les records me suivent", a plaisanté le meilleur buteur de tous les temps. En attendant la nouvelle saison, Cristiano dispute la phase de groupes de la Ligue des Nations avec le Portugal, qui a fait jeu égal avec l’Espagne jeudi soir (1-1).