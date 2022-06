La France et son stade sous surveillance face au Danemark une semaine après les incidents en finale de Ligue des Champions

Tant pis si la relation entre les deux hommes s’était rafraîchie depuis la prise de position du chef d’État il y a deux ans contre la réforme de la Ligue des champions. Les deux petites mais importantes phrases du pensionnaire de l’Élysée – "Il faut défendre nos clubs. On ne peut pas sacrifier notre modèle au bénéfice de quelques-uns" – avait eu le don d’irriter le Slovène. "C’est une ingérence politique inappropriée dans le sport. C’est comme si je m’opposais à la législation française."

Les événements de samedi dernier ont eu raison d’un rapprochement entre les deux hommes opérés l’an dernier. À Saint-Denis, le chaos était proche de se transformer en K.-O. dramatique si les supporters de Liverpool n’avaient pas gardé leur sang-froid. Une "publicité" néfaste à 461 jours de l’organisation de la Coupe du monde de Rugby dans le pays et à deux ans des Jeux olympiques dans la Ville Lumière.

Plutôt que de faire profil bas, les ministres en charge de ces questions ont préféré pointer du doigt les fans anglais et un nombre de faux billets en leur possession estimés exagérément à 40000, ce qui a eu le don de déclencher l’ire de l’Angleterre. Dans l’Hexagone, l’affaire a quitté les pages sportives pour noircir les quotidiens d’infos générales.

À tel point que Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, et la toute fraîche promue ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se sont soumis aux questions du Sénat ce mercredi après qu’une enquête a été ouverte. S’il a reconnu enfin des fautes et que "les choses auraient pu être mieux organisées", le "premier flic de France" a estimé "avoir sauvé des vies grâce à l’utilisation du gaz lacrymogène". Tandis que sa consœur a invoqué maladroitement la complexité "d’avoir connu l’identité des deux finalistes seulement le 4 mai", ce qui se déroule chaque année ailleurs sans que ça n’aboutisse à de tels incidents.

Des risques de récidives quasiment nulles

Tous les regards seront donc tournés vers l’enceinte dyonisienne ce vendredi. La France accueille le Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations et la répétition d’un tel désastre hérisse les poils d’une majorité présidentielle fragilisée. Heureusement pour l’ordre public, les risques de récidives sont quasiment nuls.

Il y a six jours, une grève sur la ligne du RER B, une des sorties de tramway du Stade de France, avait provoqué un premier engorgement de spectateurs avant qu’un préfiltrage avec un premier contrôle des places ne finisse par provoquer les incidents. Si un nouvel appel à la grève a été lancé par les partenaires sociaux, il ne devrait pas être suivi et le trafic sera à la normale.

Les forces de l’ordre ne devront également pas gérer l’arrivée de deux camps, le parcage ne contenant que 1400 supporters plus facilement encadrables que des milliers d’Espagnols et d’Anglais. Pour preuve, le dispositif de sécurité se retrouve dans un schéma classique, décidé avant les incidents du week-end passé. On ne devrait donc parler que de football. Il était temps.