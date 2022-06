Romelu Lukaku aurait un accord avec l'Inter Milan!

Et les discussions avancent bien, selon nos confrères: un accord a déjà été trouvé entre l'entourage du joueur et le club. Romelu accepterait de revoir son salaire à la baisse: 7,5 millions d'euros net par an, alors qu'il en gagne actuellement une quinzaine à Chelsea. Dans ce dossier, le club possède un avantage fiscal lié à un décret de croissance qui permettrait aux Lombards de payer 11 millions d'euros brut au lieu de 15 millions. Seule condition: tout doit être signé avant le 30 juin.

Nos confrères transalpins sont donc unanimes: si Lukaku veut revenir à Milan, il lui reste un mois pour signer. Après, il sera trop tard. Voilà sans doute une explication au bon déroulé des négociations et à l'accord rapide trouvé entre le joueur et son ex (et futur?) club. La deuxième mi-temps des négociations va désormais commencer: il faut convaincre Chelsea. Et rapidement.

Le prêt du joueur est pour l'instant l'hypothèse privilégiée.