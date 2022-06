Emile Mpenza: "Comme si tout ce que j’avais fait ne comptait pas"

Mais dans le chef de certains anciens, l’initiative d’uniquement réserver l’accès à ce cursus accéléré aux Diables ayant eu une CAP sous la direction du sélectionneur espagnol passe mal. C’est le cas de l’ancien attaquant de Mouscron, du Standard ou encore de Manchester City et Schalke, Emile Mpenza. Ce dernier ne comprend pas pourquoi, lui comme d’autres, n’ont pu avoir accès au même privilège.

"J’estime avoir énormément apporté au football belge que ce soit en sélection (57 caps et 19 buts) ou en clubs en évoluant dans certains grands clubs tout comme des Diables actuels. Cela fait un petit temps que j’ai appris l’existence de ce cursus accéléré (l’équivalent d’une formation de près de deux ans). Lorsque j’ai demandé des explications à Kris Van der Haeghen, il m’a été stipulé que je n’avais pas été sélectionné par Martinez."

Le Belge passé par deux des plus grands championnats européens (la Bundesliga et la Premier League) aurait apprécié une plus grande flexibilité quant à l’accès à ces cours. "Cela fait trois ans que je me bats pour obtenir mon diplôme UEFA A. J’ai entamé la formation avant le Covid lorsque j’étais encore actif à l’Antwerp. Malheureusement, aujourd’hui, je ne peux reprendre les cours tant que je n’ai pas retrouvé un club élite. C’est pourquoi j’assiste incrédule à cette cérémonie de Diables et anciens qui, pour certains, ne comptent même pas 57 caps comme c’est le cas pour moi. Je ne remets pas en doute leurs mérites, loin de là, mais j’estime avoir autant de droits qu’eux et je ne suis pas le seul dans ce cas. Prenez Jean-François Gillet, Diable pendant des années, lui non plus n’a pas eu droit à l’accès à cette formation. C’est un peu comme si tout ce que j’avais apporté au foot Belge ne comptait pas, qu’on jetait tout à la poubelle."

Emile Mpenza dit également avoir demandé de l’aide à l’ancien président de la fédération, Mehdi Bayat, en vain. "J’ai été le trouver et je lui ai demandé s’il pouvait m’aider à ce sujet et il m’a répondu qu’il ne pouvait rien faire. Plus tard, j’apprendrai que Guillaume Gillet, qui évoluait à Charleroi, était inscrit à la session... Aujourd’hui, je ne vous cache pas que je suis assez démoralisé."

Et comme l’a expliqué Kris Van der Haeghen, la promotion 2022 pourrait bien être la seule. "Rééditer l’expérience? Ce n’est pas l’idée, pour le moment. On voulait un one-shot, et il nous fallait un nombre minimum de candidats."