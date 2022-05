Isco annonce son départ du Real Madrid

"Quand j’étais à Malaga, je savais que j’allais partir. Je m’étais engagé avec un autre club, mais le Real Madrid a toqué à ma porte. Et on ne peut ni on ne doit dire non au Real Madrid, même s’il y a toujours des exceptions", a commencé à expliquer Isco avec un émoticône de tortue.

Une allusion à peine voilée à destination de Kylian Mbappé, souvent interpellé de la sorte sur Internet pour sa prétendue ressemblance avec les Tortues Ninjas, et qui a décidé de refuser l’offre du Real Madrid pour prolonger au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025.

"Est arrivée la Décima (la 10e Coupe d’Europe gagnée par le Real Madrid, en 2014, NDLR), et tout ce qui a suivi ensuite appartient à l’histoire", a continué Isco sur Instagram.

"Neuf ans après, mon passage dans le club qui a rendu possible que tous mes rêves d’enfant se réalisent touche à sa fin", a-t-il poursuivi avant de conclure: "Je ne comprends pas pourquoi ils rangent déjà la fête à Cibeles, si la 15e Coupe d’Europe est déjà en chemin! Hala Madrid".

Le Golden Boy 2012 (trophée récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans), très peu utilisé cette saison, n’a donné aucun indice sur son avenir.