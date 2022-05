Rafael Nadal ébloui par Thibaut Courtois après la finale de Ligue des champions: "Il a été incroyable"

Forcément, en tant que fan, cette victoire a une saveur particulière. Car les Merengue sont passés plusieurs fois à deux doigts de l'élimination. Mais ils sont toujours parvenus à s'en sortir grâce à leur caractère. Que ce soit contre le PSG, Chelsea ou Manchester City. "La façon dont ils ont gagné est quelque chose d'inoubliable", a-t-il ajouté. "Chaque match du Real Madrid a une saveur spéciale. Ils ont fait des retours, ils ont eu des moments difficiles et même hier."

Comme tout le monde, le Roi de Roland-Garros a été ébloui par un homme. "Courtois était incroyable. À cause du retard, je n'ai pas pu voir la fête à la fin de la rencontre. Car c'était pour moi l'heure d'aller me coucher. Mais j'étais très content d'être présent pour voir cette finale. Je remercie le Real Madrid et l'UEFA qui m'a invité, moi et ma famille."