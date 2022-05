Mais celui effectué à la vingt-deuxième minute vaut le coup d’œil et force l’admiration.Esseulé à l’entrée du rectangle espagnol, Sadio Mané envoie une frappe lourde vers le petit filet. Tout le monde croit au but mais Courtois se détend et va dévier la frappe sur son poteau.

Un arrêt incroyable, qui prouve à lui seul que le gardien du Real est sans aucun doute possible le meilleur portier de la planète.