La Premier League avait approuvé mardi le rachat du club par le groupe mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly. Ce consortium avait formulé le 7 mai dernier une offre de 4,97 milliards d’euros.

Le gouvernement britannique avait le lendemain autorisé le rachat du club, propriété de l’oligarque russe Roman Abramovitch depuis 2003

Dans la tourmente après l’invasion russe en Ukraine, le milliardaire russe, visé par des sanctions de Londres, avait mis en vente le club londonien le 2 mars, insistant sur le fait qu’il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club tout au long de ses 19 ans de règne et que tous les bénéfices de l’opération iraient aux victimes de la guerre.

Abramovitch avait racheté les "Blues" en 2003 pour 164 millions d’euros. L’oligarque russe a transmis aussi un communiqué, sur le site de Chelsea expliquant que "cela fait presque trois mois que j’ai annoncé mon intention de vendre le Chelsea FC. Pendant ce temps, l’équipe a travaillé dur pour trouver la bonne entité pour le Chelsea FC qui serait la mieux placée pour mener avec succès le club vers son prochain chapitre. La propriété de ce club s’accompagne d’une grande responsabilité. Depuis que je suis arrivé à Chelsea il y a près de vingt ans, j’ai été témoin de ce que ce club peut accomplir. Mon objectif a été de veiller à ce que le prochain propriétaire ait un état d’esprit qui permettra les succès de l’équipe masculine et féminine, et qui aura la volonté de continuer à développer d’autres aspects clés du club, comme l’Académie et le travail vital de Fondation Chelsea. Je suis heureux que cette recherche ait maintenant abouti. Alors que je remets Chelsea à ses nouveaux propriétaires, je leur souhaite le meilleur des succès, tant sur le terrain qu’en dehors. Ce fut un honneur de toute une vie de faire partie de ce club - je tiens à remercier tous les joueurs passés et actuels du club, le personnel et bien sûr les supporters pour ces années incroyables. Je suis fier qu’à la suite de nos succès communs, des millions de personnes bénéficient désormais de la nouvelle fondation caritative. C’est l’héritage que nous avons créé ensemble".

Avec l’arrivée d’Abramovitch, Chelsea est devenu un acteur majeur sur le plan national et européen, cumulant notamment cinq titres en Premier League et deux Ligues des Champions (2012 et 2021).

Cette saison, Chelsea a terminé troisième de la Premier League et s’est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Le club de Romelu Lukaku a perdu en finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe d’Angleterre, les deux fois contre Liverpool.