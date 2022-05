Divock Origi et l'AC Milan, une affaire qui roule: le Diable rouge va signer gratuitement après la finale de C1

L'ancienne légende des Reds avait quitté son club de coeur par la grande porte. Avec une standing ovation de tout Anfield qui en disait long sur la place qu'il a prise dans le coeur de ses supporters. Dans la Botte, il aura une double mission. La première consistera à s'affirmer. Car à Liverpool, l'attaquant a toujours (ou presque) connu le banc de touche. Resté dans l'ombre des Salah, Mané ou autre Firmino pendant sept ans (hormis un prêt à Wolfsburg), il aura une concurrence moins forte du côté de Milan. Même s'il devra batailler avec Giroud pour une place de titulaire. Pas le dernier des derniers.

Deuxièmement, il devra aider l'AC Milan à garder sa couronne de champion d'Italie. Après une saison éblouissante, Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers sont parvenus à récupérer le Scudetto un peu plus de dix ans après.

Blessé, Origi devra convaincre physiquement

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport consacre donc un article sur la venue du Belge. "Low cost et expérience malgré quelques bas: Milan, c'est l'heure d'Origi", titre le célèbre quotidien italien. "L'arrivée de l'attaquant belge sera officialisée après la finale de la Ligue des champions. Les examens médicaux devraient avoir lieu dès la semaine prochaine", affirment nos confrères.

Le journal assure qu'il s'agit d'une bonne pioche dans un secteur vieillissant avec Giroud (36 ans) et Ibrahimovic (41 ans). D'autant plus que Zlatan est blessé pour 6 à 7 mois après une opération à un genou. "L'attaque a besoin de se refaire une santé. Origi, 27 ans et en fin de contrat, représente un investissement peu coûteux et expérimenté, même s'il sort de quelques saisons compliquées."

Effectivement, si on a souvent pointé la relation spéciale qu'il entretenait avec le public et ses coéquipiers en Angleterre, il a tout de même très peu joué depuis l'avènement de Salah et Mané. Son temps de jeu s'est même réduit avec l'arrivée de Luis Diaz et l'explosion de Jota. Un départ était donc devenu inévitable. "Entre décembre et février, il a été absent pendant deux mois pour cause d'une blessure à son talon d'Achille. Ces deux dernières années, entre choix techniques et problèmes physiques, il a joué à peine 1 000 minutes toutes compétitions confondues, n'inscrivant que sept buts."

Le défi semble à la hauteur des attentes qu'il a suscitées après son but en Coupe du monde 2014 à seulement 19 ans. Une carrière qui peut reprendre son envol près de huit ans plus tard.