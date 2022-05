Fini de dribbler, Kylian a frappé

Son choix

Si Kylian Mbappé a finalement choisi de rester à Paris en prolongeant jusqu’en 2025, c’est parce qu’il souhaite "tirer un club français vers les sommets en tant que joueur français".

"Il y a ce côté sentimental, admet-il. Et aussi le contexte qui a changé, sur le plan privé et sportif. Le club a changé beaucoup de choses sur le plan sportif et je pense que mon histoire n’est pas terminée. Je voulais partir mais les années sont différentes. La France est un pays dans lequel je veux vivre; c’est mon pays."

"Il reste ici parce que Paris le met en condition pour réaliser ses objectifs sportifs: gagner, gagner et gagner", acquiesce le président Nasser Al-Khelaïfi, présent à ses côtés.

Son hésitation

Un accord avec le Real Madrid était déjà évoqué il y a plusieurs mois. Mais Kylian Mbappé n’avait en réalité rien accepté. "J’ai pris ma décision la semaine dernière", assure-t-il, en admettant que cette longue hésitation n’a pas été simple à gérer. "Bien sûr que ça a pesé, parce que c’était une décision difficile. Mais j’ai de la chance qu’il y avait des objectifs avec le club qui m’ont permis de me réfugier dans mon football."

Son avenir

Tout était pourtant prêt à Madrid. "Je remercie Florentino Perez et le Real d’avoir réuni toutes les conditions pour me faire venir, mais j’ai décidé de rester."

Est-ce donc la fin de son rêve d’un jour porter le maillot du Real? Il n’a pas fermé la porte. "Je suis concentré sur ce nouveau projet. Ce qu’il se passera dans le futur, je ne sais pas. Personne ne sait où il sera dans trois ans."

Ses exigences

Le président a évidemment refusé de confirmer le salaire exorbitant de 40 millions d’euros. "Mais ce n’était pas le plus important. Le plus important, c’était le projet sportif. Le club en Espagne aurait pu payer plus", affirme Al-Khelaïfi.

"Pour mon contrat, on a parlé de projet sportif des mois et d’argent cinq minutes à peine", insiste Mbappé.

Les rumeurs d’une implication du joueur dans la politique sportive ont quant à elles été balayées. "Je reste un joueur de foot et je n’irai pas au-delà de cette fonction", a lancé le meilleur joueur de Ligue 1 qui n’a pas non plus exigé le capitanat. "Marquinhos mérite son brassard. C’est un super joueur et un très bon capitaine. Moi, je n’ai pas besoin d’être capitaine pour être bien vu et avoir des responsabilités sur le terrain."

Son droit à l’image

Les droits à l’image ont aussi pesé dans la balance. Le Real lui aurait proposé de ne toucher que 50% de ses droits, contre près de 100% à Paris. Or, ces droits lui tiennent à cœur. Il l’a évoqué en partant de la petite polémique lors du dernier rassemblement de l’équipe de France où il avait refusé de participer à une opération commerciale.

"Avant ce rassemblement de mars, personne n’a fait un article sur les droits à l’image. Il a fallu ça pour que ça devienne un sujet. Le football a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Je demande juste un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé", a réagi l’international français, qui rejoindra ses collègues de l’équipe de France la semaine prochaine.