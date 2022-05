«Quand on ne sait pas, on se tait»: le journaliste Fred Hermel recadré par la maman de Kylian Mbappé

La semaine dernière encore, le journaliste français de RMC Sports Fred Hermel était en tout cas persuadé que Mbappé allait porter les couleurs madrilènes. "Vu comment réagissent mes contacts à Madrid, je pense qu’il n’y a plus aucun doute qu’il va au Real", disait-il à l’antenne de l’After Foot mardi dernier.

Des propos qui n’ont pas manqué d’être repris sur les réseaux sociaux dans le courant du week-end, une fois la prolongation de l’attaquant français actée, d’autant que le journaliste commence à être réputé en France pour ses … mauvaises informations.

Voilà qui n’a pas dû faire plaisir au clan Mbappé. Fayza Lamari, la mère de l’ancien joueur de Monaco, est donc sortie du bois pour défendre le choix de son fils et recadrer le journaliste. "Monsieur Hermel, quand on ne sait pas, on se tait... Jamais un accord n’a été donné. Bien à vous", a-t-elle répondu.

Pourtant, Hermel n’en démord pas. Selon lui, au Real, on assure qu’on avait bien reçu le "oui" définitif du joueur malgré ce que prétend son clan. Ce qui rappelle une règle d’or en football: un transfert n’est pas conclu tant que rien n’est signé...