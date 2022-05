PSG: Mbappé dit comprendre la déception du Real Madrid, «à la hauteur de mes hésitations»

"Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves", a-t-il encore écrit au lendemain de l’annonce de la prolongation de son contrat .

L’attaquant superstar a également tenu à "remercier le président du Real Madrid Florentino Pérez" qui a tenté de le recruter: "Je me doute de la déception (du Real, NDLR). Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions (contre Liverpool le 28 mai, NDLR), à Paris. Chez moi."

Mbappé s’était déjà exprimé devant le public du Parc samedi, avant le match contre Metz (5-0). "Je suis très content de continuer l’aventure. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison", avait-il lancé au micro, provoquant une acclamation des fans.

Sa décision a été moins bien vécue du côté du Real, longtemps optimiste dans les négociations avec le joueur et son clan. La presse espagnole évoquait dimanche la "trahison" d’un attaquant qui n’a pas "la classe" pour Madrid.

Avec cette signature, Mbappé devient "la pierre angulaire du projet" PSG, selon Al-Khelaïfi.

Le club de la capitale espère rebâtir cet été autour de lui une structure capable de remporter la première Ligue des champions de PSG, l’obsession de son propriétaire qatarien.

Dans la foulée de l’annonce de la prolongation de "Kyky", le directeur sportif Leonardo a été démis de ses fonctions, premier mouvement d’une intersaison qui s’annonce mouvementée.