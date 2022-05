Mbappé reste au PSG: amour, gloire et billets

Longtemps, le Français semblait pourtant promis au plus royal des clubs. D’après sa mère Fayza Lamari, un accord avait même été trouvé entre le clan du natif de Bondy et le Real Madrid. Restait à faire un choix: voulait-il lever les voiles pour une formation qui le fascine depuis sa tendre enfance ou rester dans un club dont il a été le premier témoin des nombreuses déficiences. La décision aura eu pour effet d’altérer le microcosme du ballon rond tel que le Real Madrid le conçoit. Florentino Pérez et le Real ne sont pas habitués au rejet.

Le financier, l’affectif et puis le sportif

Partis avec un léger retard sur les Merengues, les Parisiens ont dû faire compter leurs arguments pour finalement retenir leur joyau. Ils étaient d’abord financiers: un salaire annuel de 40 millions €, une prime de fidélité avoisinant les 150 millions € et puis Mbappé profitera de la majorité de ses droits à l’image (un point auquel tenait sensiblement le meilleur buteur de L1).

Le Paris SG a également insisté sur la dimension affective, selon les informations de L’Équipe. Le club a mis en avant la responsabilité de Mbappé envers le football français, et la quête de la première C1 du club parisien, plutôt qu’une énième coupe aux grandes oreilles avec le Real.

La condition sportive a fait pencher la balance, aussi. Durant les négociations, le dysfonctionnement structurel du PSG a été évoqué et les dirigeants parisiens ont entendu le message. Dès que le rideau est tombé sur la saison, les premiers pas d’une refonte de l’organigramme ont été entrepris.

Pas sous les ordres de Zidane, mais de Martinez?

À en croire diverses sources, Mbappé aura son mot à dire dans les discussions concernant la politique sportive du PSG. "En s’engageant, Kylian sera le socle de l’avenir de notre club, tant sur qu’en dehors du terrain." Les mots prononcés par Al-Khelaifi peuvent être interprétés strictement ou largement. La question est de savoir quel poids les avis, envies ou préférences de l’attaquant auront.

Quoi qu’il en soit, le directeur sportif Leonardo a été démis de ses fonctions. Son successeur? Le Portugais Luis Campos, un proche de l’international français.

Si d’autres changements dans l’organigramme pourraient intervenir prochainement, la question du coach est pressante. D’après RMC, Mauricio Pochettino sera limogé dans les prochains jours. Le nom de Zinédine Zidane est avancé, mais L’Équipe assure que l’hypothèse est repoussée en interne.

Le profil de Joachim Löw est étudié, mais l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a peu d’expérience en club. Les noms de Thiago Motta (Spezia) ou encore Christophe Galtier (Nice) sont cités, tout comme Roberto Martinez figurerait sur les tablettes de PSG. Les dirigeants verraient le sélectionneur des Diables comme un entraîneur avec une certaine poigne et une capacité d’adaptation. Constamment propulsé au statut de candidat dès qu’un poste se libère (à Everton, à Tottenham, au Barça…), Martinez pourrait-il vraiment quitter le banc des Diables à quelques mois de la Coupe du monde? Dans l’entourage du sélectionneur, on dit ne pas être au courant d’un intérêt parisien.