L’Union battue par l’Antwerp pour son dernier match de la saison (0-1)

Des occasions en seconde période, une ‘Madjer’ pour débloquer le marquoir

La première période est peu rythmée et pauvre en occasions.On ressent le manque d’enjeu, et il ne se passe rien d’intéressant.

Lors du second acte, les deux clubs mettent plus d’envie et se procurent des occasions sérieuses.Moris réalise un arrêt de grande classe face à une frappe enroulée de l’extérieur du rectangle de Frey (48e). Lapoussin, seul face au but ouvert et à quelques mètres de la cage, se loupe complètement à la 53e minute de jeu.

À la 71e minute, Benson loupe son 1v1 face à Mitoma sur le flanc droit et centre en retrait dans le rectangle .Michael Frey traîne au bon endroit et envoie le ballon au fond d’une subtile ‘Madjer’ (0-1).

Plusieurs occasions sont à signaler en fin de match, avec notamment un duel remporté par Moris en face à face avecMiyoshi. Le score ne changera toutefois plus.L’Union perd son dernier match de la saison, mais l’essentiel est ailleurs.Les Apaches ont réalisé une saison historique, et les supporters comptent bien fêter cela comme il se doit cet après-midi.Au classement final, l’Union finit deuxième avec 46 points.L’Antwerp remporte son seul match des Playoffs et termine quatrième avec 36 points.

LESCOMPOS:

Union SG : Moris - Kandouss - Burgess - Van der Heyden - Lapoussin - Marcq -François - Nielsen - Teuma - Mitoma - Undav

Royal Antwerp : Butze - Bataille - Seck - Almeida - Pacho -Vines - Haroun - Yusuf - Miyoshi - Samatta - Frey

LELIVE: