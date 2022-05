Choquant: le gardien d'Aston Villa frappé par plusieurs supporters de Manchester City lors de l'envahissement de terrain (vidéo)

Ce qui est moins habituel, par contre, c'est de voir certains de ces supporters s'en prendre physiquement aux joueurs. Alors que Kevin De Bruyne était l'objet de toutes les convoitises et devait être escorté par les stewards , le gardien d'Aston Villa, Robin Olsen, était pris pour cible par certains écervelés. Sur des images de SkySports, on voit ainsi le Suédois recevoir plusieurs coups dans les secondes qui ont suivi le coup de sifflet final. Avant d'être escorté et mis en sécurité par deux stewards...

Espérons que les individus qui s'en sont pris au joueur pourront être identifiés et punis.