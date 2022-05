Ligue 1: l’AS Monaco de Philippe Clement fait la bonne opération alors que Nice et l’OM trébuchent

L’AS Monaco de Philippe Clement a poursuivi sa série de neuf victoires consécutives en championnat en battant Brest. Après les buts brestois de Duverne (10e) et Belaili (23e), Wissam Ben Yedder a sonné la révolte monégasque en signant un triplé (44e sur pénalty, 51e et 54e) et Volland a parachevé la remontée (70e). Eliot Matazo est resté sur le banc, alors que Monaco (68 points) dépasse Marseille (68 points) et grimpe à la 2e place du classement.