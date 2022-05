Carlo Ancelotti l’annonce: «Eden Hazard reste au Real Madrid»

On devrait donc retrouver Eden Hazard face à Cadiz ce dimanche, au contraire de Thibaut Courtois qui sera laissé au repos. Pour le capitaine des Diables, ce sera une manière de terminer la saison sur une bonne note avant de préparer la suivante. Et ce sera toujours au Real Madrid si l’on en croit Ancelotti: "Nous n’en avons pas parlé mais son plan est clair: il reste et est très motivé car il ne s’est pas beaucoup amusé ces dernières années et il veut montrer ses qualités. Il reste pour prouver ses qualités."

De quoi faire taire les rumeurs de départ du Brainois de la capitale madrilène cet été…