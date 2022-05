12 mai 1982: le Standard volé par Barcelone en finale de la Coupe des Coupes

Le Standard n’a jamais réellement tremblé, cette saison-là, sur le continent: Floriana La Valette, le Vasas Budapest, Porto et le Dinamo Tbilissi n’ont pu l’empêcher de rejoindre le Camp Nou, théâtre de l’apothéose de la C2, ancêtre de l’Europa League, ce 12 mai 1982. À l’époque, les compétitions européennes portaient bien leur nom: seuls les champions nationaux disputaient la Coupe des clubs champions (devenue ensuite la Ligue des champions), et pour ambitionner le Coupe des Coupes, il fallait avoir gagné sa Coupe nationale, ce que le club liégeois avait accompli en juin 1981, dernier match de l’ère Ernst Happel, qui quitta Sclessin après deux saisons sans avoir pu offrir un titre de champion au Standard mais en ramenant la Coupe de Belgique à la maison, grâce à une victoire 4-0 contre Lokeren (buts d’Edström, Daerden, Tahamata et Önal). Avouons-le, il était donc plus facile à l’époque d’atteindre une finale européenne, puisque le plateau était par définition plus exotique mais moins épicé.

Mais l’adversaire du Standard lors de cette finale de C2 1982 est autrement plus coriace: en éliminant Tottenham en demi-finales, le FC Barcelone avait gagné le droit de jouer l’apothéose à domicile, devant 100 000 personnes presque toutes acquises à la cause catalane.

Les Rouches ne semblent néanmoins pas impressionnés: pour preuve, ils sont les premiers à dégainer, Guy Vandersmissen ouvrant le score tôt dans la rencontre, en reprenant en un temps un beau centre tendu de Benny Wendt. Le Barça égalisa dans les arrêts de jeu de la première période, en exploitant une faute de Gerets que le capitaine rouche avait commise parce que l’arbitre n’avait pas sanctionné une intervention délictueuse sur Daerden. Simonsen, isolé au deuxième poteau, reprit d'une tête piquée un coup franc dont la trajectoire fut mal jugée par Preud'homme. M. Eschweiler se montra tout aussi peu inspiré sur le but du succès barcelonais: le ref allemand est en train de discuter avec les Standardmen qui commençaient à construire leur mur lorsque Simonsen trouva l’attaquant catalan Quini dans le rectangle. Le centre-avant local trompa facilement un Preud’homme médusé. Ce goal ne pouvait pas être validé. Il le fut, pourtant… Même le cameraman fut surpris par la soudaineté du petit Danois à trouver Quini en zone de finition (2-1). Et tandis que le Standard tentait un baroud d’honneur, Walter Meeuws fut prié de regagner prématurément le vestiaire, coupable d’avoir contesté avec trop de véhémence une intervention qu’il jugeait erronée de M. Eschweiler. Dans le camp d’en face, Miguel n’avait cessé de matraquer Tahamata, sans en rougir. On ne bouscule par le Barça dans son antre, Eschweiler le savait!

FC Barcelone (Esp) - Standard 2-1FC Barcelone: Urruti; Alexanko, Migueli, Moratalla, Manolo, Miranda; Sánchez; Vigo, Carrasco, Simonsen, Quini (Entraîneur: Udo Lattek) Standard: Preud'homme; Gerets, Meeuws, Poel, Plessers; Daerden, Vandersmissen, Botteron, Haan; Tahamata, Wendt (Entraîneur: Raymond Goethals) Exclusion: 90e Meeuws. Les buts: 8e Vandersmissen (0-1), 45e Simonsen (1-1), 63e Quini (2-1).

Les Liégeois regagnèrent la Belgique meurtris, conscients d’être passés à côté d’un sacre historique qu’ils auraient sans doute accroché dans un autre stade ou avec un autre arbitre. Mais ils ne savaient pas encore que cette finale européenne serait toujours, quarante ans plus tard, l’unique du Standard…

La saison suivante, les Rouches règnent à nouveau sur la Belgique, au nez et à la barbe des Mauves, mais tombèrent malheureusement sur la scène européenne face à la Juventus de Zoff et Platini, en Coupes des clubs champions. Les dirigeants liégeois veulent un troisième titre d’affilée, en 1983/84, comme en atteste l’arrivé du colosse allemand Horst Hrubesh, bourreau des Diables à l’Euro 80. Mais tout s’écroula avec l’Affaire Waterschei, en févier 1984…

Trois Rouches présents à Barcelone ce 12 mai 1982 soulevèrent néanmoins une Coupe d’Europe ensuite. Eric Gerets, six ans après cette finale de Coupe des Coupes avec les Rouches, remporta la C1 avec le PSV (qui l’avait recueilli en 1985 après un passage au MVV Maastricht) en 1988.

La même année, Michel Preud’homme gagnait la C2 avec Malines, à Strasbourg, en battant l’Ajax 1-0. Le dernier succès d’un club belge en Coupe d’Europe...

Raymond Goethals, qui s’était fait oublier, remonta lui aussi sur le toit de l’Europe, en 1993, offrant la Coupe aux grandes oreilles à Marseille… quelques jours après un match VA–OM qui rappela un certain Standard–Waterschei de 1982...

Walter Eschweiler, le cauchemar de Raimundo

En débarquant à l’aéroport catalan d’El Prat deux jours avant de défier les Catalans d’Udo Lattek lors de cette finale de la Coupe des Coupes 82, Raymond Goethals s'était muré dans un silence que les journalistes espagnols, avides d’en savoir un peu plus sur son état d’âme et sur ses intentions, n'avaient pas apprécié. Le mutisme du coach belge ne manqua pas d’être épinglé le lendemain dans la presse sportive locale. D'autant que personne du côté du Nou Camp n’avait oublié les propos désobligeants tenus par Raimundo, alors en charge des Mauves, le soir d'une dramatique élimination d’Anderlecht le 1er novembre 1978.

À l’époque, en huitièmes de finale de la Coupe des Coupes, le Sporting bruxellois pensait s’être mis à l’abri de tout revirement fâcheux après avoir battu le Barça à l’aller (3-0). Mais en ce jour de la Toussaint, Krankl et ses copains étaient parvenus à enterrer les espoirs bruxellois, l’emportant à leur tour 3-0 avant de l’emporter aux tirs au but, sous le regard impassible du ref... Walter Eschweiler.

Alors, quand l’Uefa avait désigné le même arbitre ouest-allemand pour diriger cette finale de C2 1982, Raymond-la-Science avait ruminé ses mauvais souvenirs, et il préféra ne rien dévoiler de ses choix à son prestigieux adversaire en gardant le silence, et éviter aussi de la sorte d'évoquer ses craintes d'un arbitrage pas à la hauteur, pour ne pas déjà froisser davantage M. Eschweiler.

Les craintes de Goethals étaient fondées. Elles se vérifièrent au Camp Nou ce 12 mai 1982...

Rongé par la déception, Raymond-la-Science fit l’impasse sur la conférence de presse d’après-match à laquelle seul son alter ego, Udo Lattek, prit part. Le coach du Standard ne tiendra à s’épancher qu’en petit comité, mettant en relief le côté influençable du referee Eschweiler: "Voilà deux fois que je joue en Coupe d’Europe à Barcelone et voilà deux fois que nous terminons le match à dix…"

Quatre ans auparavant, Hugo Broos avait en effet été exclu de manière très contestable par l’arbitre ouest-allemand lors de la funeste visite du Sporting à Barcelone mais ici, Raimundo pestait surtout sur le fait que Migueli avait bénéficié "d’un excès de clémence intolérable" comme le rapporta l'ancien chef des sports de La DH Christian Hubert. "Si on ne délivre pas la carte rouge pour cette agression monstrueuse sur Tahamata, je pense qu’il ne faut plus jamais exclure personne", avait déclaré Raymond.

Autre sujet de récrimination, l’égalisation barcelonaise survenue, selon le T1 de Sclessin, au-delà du temps réglementaire, en première période. Mais il faut dire que le ballon, perdu dans la tribune, avait, sur ce coup-là, mis beaucoup de temps à revenir sur la pelouse.

Le traitement de choc administré à Simon Tahamata déteignit aussi sur le rendement offensif des Liégeois et donc, sur le verdict final. Le Moluquois préféra mettre ses tibias à l’abri, ce qui lui valut la note la plus basse dans la presse ibérique du lendemain.

Quant à Michel Preud’homme, son erreur d’appréciation sur le but de Simonsen allait finalement peser lourd dans la balance.Guy Thys lui préfèrera Théo Custers lorsqu’il couchera sa sélection définitive pour le Mondial espagnol de 1982. Pas forcément un choix judicieux quand on se remémore la prestation calamiteuse du gardien limbourgeois contre la Pologne dans ce même Nou Camp.

Walter Eschweiler reste encore aujourd’hui l’un des arbitres de la liste noire du football belge, aux côtés de Joseph Barberan (Real Madrid - Anderlecht 4-2 en quarts de finale de la C1 1966), Kurt Roethlisberger (Allemagne - Belgique 3-2 du Mondial 1994) ou Peter Prendergast (Brésil - Belgique 2-0 du Mondial 2002)...