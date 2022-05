Yannick Carrasco offre la victoire à l’Atletico dans le derby contre le Real (vidéo)

À la 77e minute, Carrasco fut tout près de marquer un deuxième but. Son tir a touché le poteau. Il a été remplacé dans les dernières secondes de la rencontre (90e+4).

Cette 4e défaite de la saison du Real Madrid en championnat n’a pas de conséquence pour les champions assurés depuis une semaine de leur 35e titre. Ils ont désormais tournés vers le 28 mai et la finale de la Ligue des champions contre Liverpool au Stade de France à Paris.

À trois journées de la fin du championnat, l’Atletico occupe la quatrième place avec 64 points, à un point de Séville, 3e. Le Betis, battu samedi par Barcelone, reste cinquième mais compte désormais six points de moins que l’Atletico bien parti pour figurer dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions.

En Italie, l’AC Milan n’a pas laissé échapper de point lors de son déplacement à Vérone et s’est imposé 1-3 dilmanche soir, grâce à un doublé de Sandro Tonali (45e+3, 49e) et un but d’Alessandro Florenzi (86e). Davide Faraoni avait ouvert le score pour l’équipe locale à la 38e minute. Titulaire, Alexis Saelemaekers a été remplacé à la 62e minute.

L’AC Milan reprend la tête du classement avec 80 points contre 78 aux voisins de l’Inter vainqueur vendredi d’Empoli (4-2). Il reste encore deux journées de championnat en Italie.