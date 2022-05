L’ex-joueur de l’Ajax Jody Lukoki est mort: le monde du foot en deuil

Champion des Pays-Bas avec l’Ajax en 2011, 2012 et 2013, Lukoki a aussi été champion de Bulgarie avec Ludogorets en 2016, 2017, 2018 et 2019, club avec lequel il a aussi soulevé la Coupe de Bulgarie en 2017 et participé à la Ligue des Champions.

International néerlandais en équipes de jeunes, Jody Lukoki, qui possédait la double nationalité néerlando-congolaise, avec opté pour la RD Congo en équipe première. Il compte trois sélections avec les Léopards.