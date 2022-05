L’Union battue au terme d’un scénario cruel, le Club de Bruges prend la tête du championnat (0-2)

7 tirs dont 4 cadrés pour l’Union, aucun pour Bruges

La rencontre démarre fort.L’Union impose un pressing intense à la défense brugeoise, débordée par les offensives bruxelloises.Mignolet est sollicité à plusieurs reprises.Le portier stoppe notamment sur sa ligne une frappe puissante de Teuma, trouvé par Undav dans le rectangle (17e).

Le bloc brugeois est acculé dans sa partie de terrain durant une grande partie de la première période. De Ketelaere est notamment contraint à défendre en tant qu’arrière gauche.

Bruges va tout de même se créer une occasion juste avant la pause.Burgess se loupe et laisse filer Noa Lang sur le flanc gauche.Le Néerlandais sert alors Adamyan, démarqué seul dans le rectangle de l’Union, mais Machida intervient superbement en stoppant le ballon du talon.

À la pause, pas de but malgré 45 minutes animées. Que ce soit d’un point de vue technique ou physique, les Unionistes sont au-dessus. Les Bruxellois ont eu plusieurs opportunités, avec 4 tirs cadrés, mais se montrent brouillons dans le dernier geste.Moris n’a quant à lui eu aucun arrêt à réaliser.SeulNoa Lang apporte du danger en un contre un côté brugeois.

Vanzeir se loupe, Vaneken punit l’Union

La seconde période débute, et l’Union continue à dominer son adversaire. À la 54e minute, Lazare est légèrement touché par Mechele dans le rectangle...Pénalty pour l’Union! C’est Dante Vanzeir qui s’en charge.Le Diable Rouge tente un ballon au ras du sol sur le côté gauche...Mais le cuir passe à côté du poteau, alors que Mignolet était de toute façon parti du bon côté. L’Union n’arrive décidément pas marquer face à Bruges cette saison.

Les hommes duMazzù sont sonnés le temps d’une dizaine de minutes suite à cette opportunité manquée, mais parviennent à reprendre le contrôle de la rencontre. Mais malgré la domination bruxelloise, Bruges va punir l’Union pour son erreur.

Skov Olsen, à peine monté au jeu, adresse un centre parfait vers Hans Vanaken , délaissé dans le rectangle.Le milieu de terrain met en exergue son excellent jeu de tête et ouvre le score contre le cours du jeu (0-1, 73e).But pour la première frappe cadrée de Bruges.Le Club revient virtuellement à égalité de point avec l’Union.Ce but, une vingtaine de minutes après le pénalty de Vanzeir, pourrait bien être le tournant de la saison 2021-2022.

Les Unionistes sont KO suite à ce coup du sort et ne parviennent plus à construire en fin de match.Bruges parvient de son côté à créer du danger en reconversion.Skov Olsen est trouvé par Nusa sur le côté droit du rectangle.Le Danois tente une frappe puissante, mais Moris est attentif.

En toute fin de rencontre, Moris monte dans le rectangle brugeois pour l’ultime corner de la partie.Mais les Brugeois récupèrent le ballon, et Olsen et Nusa partent en contre vers le but vide. Mitoma fauche Olsen pour tenter d’empêcher le but, mais Antonio Nusa est là pour pousser le ballon au fond des filets (0-2, 90+7e).

©BELGA

L’arbitre siffle la fin de rencontre: Bruges s’impose en déplacement à l’Union après avoir été dominé pendant plus de 70minutes. Scénario cruel pour les Unionistes, qui ont loupé les opportunités de prendre l’avantage avec notamment ce pénalty manqué de Vanzeir.

Les Blauw en Zwart comptent désormais le même nombre de points que l’Union.Lors de la division des points en deux avant les Playoffs, les Bruxellois ont vu leur total être arrondi à l’unité supérieur (77 points transformés en 39); Bruges n’en avait de son côté pas bénéficié (72 points transformés en 36). C’est donc bien les hommes de Schreuder qui sont les nouveaux leaders du classement.Dans trois jours, l’Union aura l’occasion de reprendre son trône en déplacement au stade JanBreydel.

LESCOMPOS:

USG : Moris, Nieuwkoop, Bager, Burgess, Machida, Lapoussin, Lazare, Nielsen, Teuma, Vanzeir, Undav

Bruges : Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Buchanan, Balanta, Odoi, Vanaken, De Ketelaere, Adamyan, Lang

LEDIRECT: