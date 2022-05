Qui est Todd Boehly?

Avant de devenir un milliardaire à la tête d’un petit empire via Eldridge Industries, sa société de holding qui investit notamment dans les assurances, l’immobilier, la technologie ou l’industrie alimentaire, Todd Boehly est un passionné de sport, et de lutte.

Il a suivi ses études supérieures à Williamsburg (Virginie), puis à la London School of Economics. C’est à ce moment-là qu’il est tombé amoureux de Londres et qu’il a commencé à gravir les échelons dans diverses entreprises, en particulier chez Guggenheim Partners où il a fondé sa richesse grâce à plusieurs opérations majeures. L’homme d’affaires de 46 ans pèse 4,26 milliards €, selon le magazine Forbes. Il est déjà copropriétaire de plusieurs franchises à Los Angeles: les Dodgers (baseball), Lakers (basket-ball) et les Sparks (basket-ball féminin).

À combien s’élèvera la vente du club?

Environ 5 milliards€. Chelsea deviendra le club le mieux vendu de la planète, devant la franchise NBA des Brooklyn Nets, rachetée en 2019 contre 2,2 milliards €. Mais l’ancien propriétaire russe Roman Abramovich ne touchera pas toute la somme. Sur l’investissement total, près de 2,2 milliards seront réservés sur un compte bancaire britannique, actuellement gelé, mais avec l’intention de faire don de 100% de la somme à des œuvres caritatives.

Quel mode de management?

Si on se base sur le modèle établi avec les Dodgers, Todd Boehly gardera un rôle important dans la gestion quotidienne mais il n’hésitera pas à déléguer, en particulier pour les matières sportives. Un nouveau directeur sportif – poste vacant depuis 2017 – devrait donc être nommé très rapidement.

Mais Boehly veut tout de même rapidement rencontrer Thomas Tuchel pour discuter de ses souhaits pour la saison prochaine. Il va également s’appuyer sur le conseiller technique Petr Cech et la directrice générale Marina Granovskaia, qui devrait rester au club.

Quel mercato estival?

Le renouvellement des contrats de Mason Mount et Reece James sera une priorité. En parallèle, Todd Boehly et son équipe réfléchiront à la stratégie de recrutement. Il faut s’attendre à plusieurs renforts défensifs pour compenser les départs de Rüdiger ou Christensen. Ainsi que quelques coups intéressants pour solidifier l’entre-jeu et permettre au club de pouvoir rivaliser avec City et Liverpool. Il y a donc fort à parier que l’été soit agité.

Quel impact pour Lukaku?

La situation reste identique. Même s’il a enfin marqué ce week-end, Romelu Lukaku devra hausser son niveau pour convaincre la direction qu’il est le buteur dont le club a besoin. On voit toutefois mal Big Rom rester sur un échec et partir cet été.