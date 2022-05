Serie A: l’Inter s’impose contre Empoli et maintient la pression sur l’AC Milan

Andrea Pinamonti, prêté par l’Inter à Empoli, a ouvert la marque (5e) puis Kristjan Asllani a inscrit son premier but dans l’élite (28e) en profitant de l’inattention du défenseur central Stefan De Vrij.

Mais dans le sillage d’un Nicolas Barella déchaîné, à la fois premier récupérateur et artilleur le plus dangereux, et d’un Lautaro Martinez en rage, les Intéristes ont eu le mérite de parfaitement réagir pour finir la première période en trombe. Cinq minutes leur ont suffi pour revenir à égalité, grâce à un centre tendu dévié dans son propre but par le défenseur Simone Romagnoli (40e) puis une reprise puissante de Lautaro Martinez (45e).

«On est là»

Et malgré un gardien toscan héroïque à la reprise, l’Argentin a libéré les 70.000 tifosi ayant rempli San Siro avec son 19e but en championnat (64e), avant qu’Alexis Sanchez ne ponctue d’un quatrième but la belle remontée milanaise (90+4e).

"L’équipe a fait preuve de caractère, on est là", a savouré Simone Inzaghi sur DAZN.

"Cette victoire en remontée contre un adversaire très bien organisé me donne une grande confiance", a ajouté l’entraîneur qui peut encore tout gagner au niveau national (championnat, Coupe et Supercoupe) pour sa première saison sur le banc de l’Inter.

S’ils ont laissé de l’énergie à cinq jours de la finale de la Coupe d’Italie contre la Juventus, les Nerazzurri, en tête avec un point d’avance, préservent le suspense en maintenant la pression sur le voisin rossonero.

Un nul chez l’Hellas Vérone (9e) dimanche soir (20h45), suffira à l’AC Milan, invaincu depuis 13 matches en championnat, pour reprendre le commandement grâce à une différence de buts particulière favorable.

La Juventus, avant de tenter de défendre son titre en Coupe d’Italie contre les Nerazzurri, se déplaçait en soirée (le coup d’envoi a été donné à 21h00) sur le terrain du relégable Genoa (19e). L’occasion pour les Bianconeri de monter provisoirement sur le podium.