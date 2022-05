Kompany au sujet de la défaite de Manchester City au Real Madrid: "Mon fils pleurait, il se croyait en finale"

"Il se croyait déjà en finale. Il me demandait déjà des tickets pour la finale à Paris. Je lui ai dit qu’il devait me laisser terminer les playoffs et m’assurer qu’on ne doive pas jouer les barrages (le 4e des Champions playoffs joue contre le vainqueur des Europe playoffs). Puis, pendant les prolongations, il ne comprenait pas comment le Real pouvait faire des fautes et prendre des cartes jaunes. J’ai essayé de lui expliquer que ça fait partie du jeu. Il n’a pas vraiment compris. Et il a surtout senti à quel point cela peut être difficile d'être supporter."