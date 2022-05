Thibaut Courtois, après le nouvel exploit du Real: «Je ne peux pas l’expliquer, c’est incroyable» (vidéo)

"C’est plus dingue (que les qualifications contre le Paris SG et Chelsea) car ça a duré jusqu’au dernier moment, jusqu’à la 90e et la 92e minute... Je crois que même à 1-0, on n’était pas très bien jusqu’à la 89e minute. Ils ont encore deux occasions, l’une que Ferland (Mendy) sauve sur la ligne, l’autre que je sauve du pied. Et d’un coup, l’égalisation arrive et on voit qu’ils ont peur. Je ne peux pas l’expliquer, c’est incroyable. Quand il y a 1-1 et que l’arbitre ajoute six minutes, tu sais que tout est possible", a expliqué le gardien belge, qui a été élu homme du match.