La presse ébahie par le nouveau miracle du Real: «Surréaliste», «Que Dieu descende et l’explique», la «star»Courtois

Après le PSG et Chelsea, c’est donc Manchester City qui a subi la loi du champion espagnol. L’émission El Chiringuito a d’ailleurs qualifié le Real de "Robin des Bois" pour avoir éliminé les trois nouveaux riches du football européen.

Le journal Marca, qui parle de "soirée de football la plus folle de l’histoire du Real" en a appelé à Dieu pour expliquer ce nouvel exploit. "Que Dieu descende et l’explique", titre le journal en une, alors que pour AS, ce club vient d’un "autre monde".

Le Real a le meilleur gardien du monde.

S’il s’incline devant le "cerveau" Benzema et la "bombe" Rodrygo, Marca ne manque pas non plus d’éloges pour la " star " Courtois . "Le Real a le meilleur gardien du monde. Les gens se souviendront des goals de Rodrygo mais quand Madrid était mené, c’est Courtois qui a gardé son équipe en vie avec deux arrêts incroyables. Sans lui, on n’aurait jamais vécu une telle folie."

De son côté, le Mundo Deportivo a titré "Le jour de la marmotte", en référence au film culte "Un jour sans fin" avec l’acteur Bill Murray, où tout n’est qu’un éternel recommencement.

Au Royaume-Uni aussi, ce match a fait la une des journaux, mais pas avec les mêmes superlatifs. Le magazine FourFourTwo se montre particulièrement sévère envers Guardiola, qui aurait perdu sa "touche" en Europe, et se demande si c’était "juste de la malchance?"

Peu importe le nombre de clous qu’il y a dans son cercueil, le Real Madrid ne meurt jamais.

Le Mirror parle du "cauchemar de Pep" et note que "peu importe le nombre de clous qu’il y a dans son cercueil, le Real Madrid ne meurt jamais."

Le Daily Mail a également épinglé le coach catalan en demandant: "Combien de douleur supplémentaire Pep Guardiola peut-il supporter après avoir échoué en Ligue des champions avec Man City pour la sixième fois?"

En France, L’Equipe a titré "surréaliste" en mettant l’accent sur la partie "Real" de l’adjectif. Si le quotidien sportif français trouve Benzema "incontournable" et lui attribue la note de 7 sur 10, il a été déçu par son rival pour le Ballon d’Or Kevin De Bruyne et le qualifie de "transparent", avec une note de 3.