Villarreal-Liverpool: les Espagnols ouvrent le score après 3 minutes de jeu! (1-0, direct)

Mais la tâche ne s’annonce pas simple face aux troupes de Jürgen Klopp. Largement dominateurs à l’aller, les Reds sont en mode mission en cette fin de saison et visent toujours un quadruplé historique (Premier League, les deux coupes nationales et la C1). Salah et compagnie tenteront donc de protéger l’avantage établi au match aller pour atteindre leur dixième finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Côté absents, Emery devra faire sans A.Moreno, Yeremi et Pino. Les pensionnaires d’Anfield devront eux faire sans leur buteur Firmino.

LESBUTS

1-0: Sur un centre venu de la gauche, Capoue jaillit devant Van Dijk et dépose un superbe ballon dans le petit rectangle où se trouve Dia. L’attaquant est tout seul et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Quel début de match!

LESCOMPOS

Villarreal fait deux changements par rapport au onze qui avait débuté lors de la défaite 2-0 à Anfield et les deux changements se font en attaque avec Gerard Moreno et Boulaye Dia qui remplacent Arnaut Danjuma et Samuel Chukwueze.

Liverpool change également deux de ses titulaires par rapport au match aller avec Naby Keita qui remplace le capitaine Jordan Henderson au milieu de terrain et Diogo Jota qui remplace Luis Diaz en attaque.

