"Je commenterai le match pour la radio avec laquelle je collabore: Radio Nacional de España", confie celui qui a mené le Club Bruges durant la saison 2012-2013. "Actuellement, je n’entraîne pas de club mais je commente des rencontres de Liga chaque week-end et aussi la Ligue des champions."

Avant de succéder à Georges Leekens sur le banc brugeois, Juan Carlos Garrido sortait de dix années intenses à Villarreal. "J’ai commencé à l’académie puis j’ai entraîné l’équipe B durant plusieurs années avant d’arriver à la tête de l’équipe première. Je connais donc très bien le club et son histoire", assure, tout sourire, notre interlocuteur.

Un projet à long terme

Entre 2002 et 2012, Juan Carlos Garrido a contribué à la croissance du club, en poussant les jeunes vers l’équipe première. "Cela fait longtemps que le club travaille dans la bonne direction avec une stratégie très claire et un projet de long terme. C’est un club avec énormément d’ambition et de passion: ce sont les deux mots qui décrivent le mieux comment les gens travaillent là-bas."

La volonté est "toujours d’avancer pour progresser et de faire encore mieux chaque saison. Il y a une certaine exigence d’avoir des bons résultats et de se rapprocher des trophées au bout de cette stratégie en place depuis des années. Ce n’est donc vraiment pas une surprise ce qui se passe actuellement", poursuit celui qui avait prôné pour développer un style propre au club, avec "une méthodologie d’entraînement et un canevas de jeu uniformes des plus jeunes jusqu’à l’équipe première".

Un Européen régulier

Ces vingt dernières saisons, Villarreal a connu pas moins de quatorze campagnes européennes. "Il y a la Ligue des champions cette année et la victoire en Europa League l’an dernier mais les bons résultats ne sont pas nouveaux, rappelle Garrido. Le club a notamment atteint trois fois les demi-finales de la Coupe UEFA et de l’Europa League (dont en 2015-2016 contre… Liverpool). J’ai d’ailleurs participé à l’une d’entre elles. Nous avions perdu contre le FC Porto aux portes de la finale en 2010-2011. Et la saison suivante, nous étions qualifiés pour la Ligue des champions, dans un groupe très difficile avec le Bayern Munich, Manchester City et Naples. Avant cette année, c’était la dernière fois que Villarreal était apparu en Ligue des champions."

Un président passionné

C’est surtout depuis 1997, avec l’arrivée à sa tête de Fernando Roig, dont la fortune est estimée à 1,4 milliard d’euros grâce à son entreprise de céramique, que le Sous-Marin Jaune a émergé. Il y a d’abord eu la toute première promotion vers la Liga en 1998, avant une évolution jusqu’au sommet du football espagnol (une 2e place en 2008).

"Il a réussi dans les affaires donc il a le pouvoir et l’argent pour investir dans le football. Et il a aussi cette passion pour le club, aux côtés de son fils qui est le directeur général du club. Cela fait longtemps qu’ils sont impliqués dans le club et qu’ils donnent tout pour le faire évoluer. Grâce à eux et à ce travail débuté il y a plus de vingt années, Villarreal a pris une autre dimension."

Au-delà des résultats, la famille Roig est parvenue à trouver une vraie stabilité financière. "Ce qui se passe maintenant, c’est donc un peu l’aboutissement de tout ce qui a été mis en place. Leur histoire avec le club, c’est un exemple de succès", pointe celui qui a adoré sa vie à Vilarreal, au milieu de ses 60000 âmes à peine. "C’est une jolie petite ville mais avec une belle économie. Il y a pas mal d’entreprises, notamment dans le secteur de la céramique."

Une rivalité avec Valence

Né à Valence et y vivant toujours, Juan Carlos Garrido a vu émerger une vraie concurrence au début des années 2000. À une heure de voiture au nord de sa ville, Villarreal est venu bouleverser la hiérarchie.

"Pour la communauté de Valence et notre région, c’est super d’avoir deux clubs réputés, témoigne-t-il. Mais historiquement, le Valence CF était le club le plus important (NDLR: deux finales de Ligue des champions et six Liga). Ce n’est qu’au cours des dix ou vingt dernières années que Villarreal a pris plus d’importance. Et à ce jour, Villarreal a pris l’ascendant."

Grâce principalement à sa gestion. "Il y a davantage de stabilité qu’à Valence où le club a connu pas mal de changements, avec notamment le propriétaire singapourien arrivé en 2014 et les différents présidents qui se sont succédé. Ils sont actuellement dixièmes et n’ont plus une équipe aussi solide que par le passé. Ils ont pas mal de soucis financiers en interne ainsi qu’avec la construction du nouveau stade qui ne se passe pas comme prévu (NDLR: d’énormes retards et des dépenses imprévues)."

Malgré tout, une vraie rivalité subsiste entre les deux clubs. "Je crois d’ailleurs que pas mal de supporters de Valence seront supporters de Liverpool ce soir, même si beaucoup d’autres souhaitent avant tout qu’un club espagnol aille le plus loin possible."

Un match pour l’histoire

Devant les 23000 supporters du stade de la Ceramica, les hommes d’Unai Emery tenteront le tout pour le tout après le 2-0 du match aller. "Être en demi-finale, c’est une superbe performance. Villarreal a sorti de grands matchs contre la Juventus puis le Bayern Munich, surtout tactiquement en tant qu’équipe. Ils ont essayé de faire la même chose au match aller, en tenant bien leur position défensive. Mais les Reds étaient au-dessus et ils seront encore favoris ce soir, même si tout est possible en football."

Quoi qu’il arrive, Villarreal devra proposer un football différent de celui de mercredi dernier. "Ils devront jouer plus offensifs pour tenter de renverser la situation, mais Liverpool restera très difficile à bouger. Ils sont, selon moi, la meilleure équipe du monde actuellement et le favori numéro 1 à la victoire finale."