22 buts: Perbet (Liège).

12 buts: Breugelmans (Dessel).

11 buts: Bertaccini (Thes).

10 buts: Orye (Heist), Lallemand (Liège).

9 buts: Casagolda Collazo (Dender), Lambo (Knokke).

8 buts: Delbergue (Olympic), Stefani (Thes), Thuys (Visé).

7 buts: Hens et Valcke (Dender), Cheprassov et Ghislain (Dessel), Troonbeeckx (Heist), Kumbi (Mandel), Claes (Tirlemont), Cascio (Visé).

6 buts: M’Barki (Dender), Jalloh (Mandel), Bamona (Heist puis Patro), Perseo (Visé), Kudimbana et Verhooghe (Winkel).

5 buts: Samyn et Savaete (Knokke), Mouchamps (Liège), Felix et Ito (Olympic), Arenate (Patro).

4 buts: Habbas (Francs Borains), Mariën et Vanraefelghem (Knokke), Sakhi (La Louvière C.), Bruggeman, Bustin et Rodes (Liège), Guedj et Khaida (Olympic), Bounou et Mombongo (Patro), Abaz et Sula (Rupel Boom), Laureys (Tirlemont), Legear et Sangaré (Visé), Deschilder et Van de Velde (Winkel).

3 buts: Houdret (Dender), Cinti, Geukens et Haagen (Dessel), Abderrahmanne et Chaabi (Francs Borains), Ackx (Knokke), Aydouni (La Louvière C.), Lambot (Liège), Ferber (Mandel), Gueroui et Naudts (Patro), Ngimbi (Rupel Boom), Bangoura et L. Vermijl (Thes), Meeus, Osei-Berkoe et Singh (Tirlemont), Manfredi, M. Wilmots (Visé), Debouver et Waeghe (Winkel).

2 buts: Borry et De Backer (Dender), Cerigioni et Lenaerts (Dessel), Caufriez, Crolet, Durieux, Ebui, Lai, Lauwrensens et Renquin (Francs Borains), Absisan, Jutten, Lemti et Mmae (Heist), Atteri, Binst, Van Walle et Zakari (Knokke), Bentayeb (La Louvière C.), D’Ostilio (Liège), Dhondt et Mezine (Mandel), Dahmane, Mayanga et Vanderbecq (Olympic), Brouwers et Renson (Patro), Arrivas et Lukebakio-Zola (Rupel Boom), Bammens, Ceulemans et Vanaken (Thes), Mputu (Tirlemont), Dequaire, Musset Quintais, Reciputi et R. Wilmots (Visé), Beyens, Reuse et Tall Madani (Winkel).

1 but: Batulenga, De Bodt, Rowell et Van Oudenhove (Dender), Boujouh, Haddouchi, Mathei, Peeters, Sols,Vanhaen et Versmissen (Dessel), Gonçalves Pereira, Valadas (Francs Borains), Benhamou, Carrasco, Gilis et Nys (Heist), Cassaert, Neyts, Sianni et Van den Bossche (Knokke), Ba, Bouchentouf, Di Chiello, Jobe, Kaba, Kanu, Mukala et Pina (La Louvière C.), Mouhli et Reuten (Liège), Attal, Tsague, Lorthois Van Hyfte et Van Marcke (Mandel), Corneillie, Cottet, Ghesquière, Kakudji, Lioka Lima, Mansouri, Perreira et Ressa (Olympic), Corstjens, Napoleone, Sula et Terwingen (Patro), Augustynen, Bantu, Dos Santos da Rocha, Geudens, Kieremeth, Monroy, Polizzi et Tshimanga (Rupel Boom), Battista, Jeunen et Schodts (Thes), Bammens, Farin, Jochmans, Kempeneers et Spaenhoven (Tirlemont), Bonemme (Visé), Dauchy et Doore (Winkel).

Buteurs D2ACFF

29 buts: El Omari (Tubize-Br.).

25 buts : Kinif (Meux).

16 buts: Yilmaz (Hamoir), Lambrecth (Solières).

15 buts : Kone (Acren-L.), Suray (Solières).

13 buts: Otu (Ganshoren), Azevedo et Soumare (Raal), Scevenels (Warnant).

12 buts : Ganiji (Warnant).

11 buts : Leite (Acren-L.), Ruiz (Jette), Traore (Rebecq), Nicolas (Waremme).

10 buts : Some (Jette), Paquet (Meux), Guilllaume (Solières), Dessart (Waremme), Fransolet (Warnant).

9 buts : Van Hyfte (Meux), Colson (Stockay).

8 buts: Serme (Ganshoren), Messaoudi (Hamoir), Moors (Meux), Bova (Rebecq), Jamar (Verlaine), Biatour (Warnant).

7 buts: Léonard (Givry), Franco, Gobitaka et Romeyns (Raal), Depotbecker (Rebecq), Erivelton (Solières), Sahuke (Stockay), Ramadani (Verlaine).

6 buts: Kimbaloula (Acren-L.), Henri (Raal), Bailly (Rebecq), Chubaka (Verlaine).

5 buts: Obin et Sampaoli (Acren-L.), Guerri et Perot (Couvin-M.), Olojede (Durbuy), Van Landschoot (Ganshoren), Devresse (Givry), Lafalize (Hamoir), Boreux (Meux), Camargo (Rebecq), Hanrez et Vancoppenolle (Solières), Debole et Migliore (Tubize-Br.), Biscotti (Warnant).

4 buts: Garcia Dominguez (Acren-L.), N. Deppe et Lamort (Couvin-M.), Werard (Durbuy), Tepe et Uhaouo (Ganshoren), Tietcheu (Hamoir), Gueulette (Raal), Baillet (Rebecq), Garlito et Lkoutbi (Tubize-Br.), Fondaire (Waremme), Mauclet (Warnant).

3 buts: Houzé et Kouakou (Acren-L.), Q. Deppe et Erdogan (Couvin-M.), Timmermans (Ganshoren), Lannoy (Givry), Bouchibti et François (Givry), Doneux (Hamoir), Marion, Sleeuwaert et Smal (Meux), Fiore, Louage et Matoka (Raal), Delsanne (Rebecq), Martin (Solières), Crotteux et Senakuku (Stockay), Deliboyraz (Tubize-Br.), Doyen (Verlaine), Boseko, Julin, Laruelle et Olemans (Waremme), Dago (Warnant).

2 buts: Gillis et Wackers (Couvin-M.), Dardiki et Keita (Durbuy), Kumba et Sarkic (Ganshoren), Hinck et Tchamdjou (Givry), Bennane, Biersard, Guilmi et Soumahoro (Hamoir), Camara, Lubunda, Parent, Van Driessche et Virgone (Jette), Gaux (Meux), Apy et Wildemeersch (Raal), Da Silva et Piret (Rebecq), Guillaume et T. Kaleba (Solières), Boumediane, A. Bourard, Kotchakarov et Louknine (Stockay), Javorina, Manoka, Mukendi, Patris et Sardo (Tubize-Br.), Lapierre et St-Mard (Waremme), Debefve et Mavuba (Warnant).

1 but: Diakhaby, Duyck, Mayele, Pelsson, Smars, Tamanate et Toussaint (Acren-L.), Dubois, Galante et Zidda (Couvin-M.), Soumah et Tarchouna (Durbuy), Camara, Kopenda et Zaanan (Ganshoren), Alima, Dufrasne, Mulumba, Nikokolo et Raskin (Givry), Ceylan et Masset (Hamoir), De Marree, Deville, Verrue et Zeroual (Jette), Bajraktari, Baudoin, Coquelle et Farikou (Meux), Francotte, Lazitch et Vanhecke (Raal), Contino, Cordaro, Sbaa et Wallaert (Rebecq), Humblet, Kimbaloula, Peisson et Verbist (Solières), Delmotte, Fransquet, Lempereur et Niakate (Stockay), Aarab (Tubize-Br.), Bola, Bouhlal, Dago, Etien, Kaba, Modica, Nezer, Pita et Vuza (Verlaine), Angiulli, Lacroix, Olemans et Renotte (Waremme), Baccarella, Dejoie, Timmermans (Warnant).

Buteurs D3A ACFF

20 buts: Dethier (Aische).

15 buts: Roulez (Braine).

13 buts: Mba (Manage).

12 buts: Ganjanovic (Crossing), Lwangi et Rosmolen (Namur).

11 buts: Mbenti (Crossing), Lespagne (Binche).

9 buts : Traore (Mons), Djite (Pays Vert), Ulens (Symphorinois).

8 buts: Delooz (Aische), Papassarantis (Manage), Losacco (Symphorinois), Hospied (Pays Vert).

7 buts: Gauchet et Lisman (Aische), Cordaro (Mons), Goditiabois (Symphorinois), Bulfon (Tamines), El Araichi (Tertre-H.), Ze (Tournai).

6 buts: B. Lokilo (Crossing), Gueye (Gosselies), Di Vrusa (Manage), Aït Oudhia et Kabeya (Mons), Olojede et Pajaziti (Namur), Descotte (PAC Buzet).

5 buts: Yaman (Binche), Tshibay (Crossing), Diotallevi, Sebaihi et Seggour (Manage), El Araichi (Mons), Buyck et Kanga (Stockel), Erculisse (Symphorinois), Bah, Heddadji et Henry (Tertre-H.).

4 buts: Choisez (Aische), Bastaens et Sohy (Binche), Chalal, Franquin, Ladrière et Teirlinckx (Braine), Swen (Gosselies), Debelic et Depril (Manage), Loemba (Mons), Dheur (Namur), Tamoh (PAC Buzet), Luvuezo et Vandeville (Pays Vert), Boudar (Stockel), Charlier, Martinelli et Rossini (Tamines), Kaba (Tertre-H.), Gallo, Kragbe et Pio (Tournai).

3 buts: De Maeyer et Michels (Aische), Arslan, Gilson et Michez (Binche), Jamotte (Braine), Kamagate, Kambala et Muray (Crossing), Thibaut (Gosselies), Scohy (Manage), Debenest (Mons), Bombele, Ghaddari et Senakuku (Namur), Boucher (PAC Buzet), Paternotte (Pays Vert), Gadzina (Stockel), Mwemwe (Tamines), Wattier (Tertre-H.), Destrain et Van Wynsberghe (Tournai).

2 buts: Catinus, Litonge et Nzinga (Aische), Brichant, Despontin et Meerpoel (Binche), Roman et Yoka (Braine), Mabika, Nsingi et Op’T Eynde (Crossing), Bellia et Falzone (Gosselies), Mabille et Mathieu (Manage), Bachy, Dupire, Drouven, Jansen et Lépicier (Mons), Detienne (Namur), Francart (PAC Buzet), Bourlart, Herbecq, Leleux et Romont (Pays Vert), Bena, De Bruille, Pale Mone et Saqui M’Boto (Stockel), Kwembeke, Mairesse et Revercez (Symphorinois), François (Tamines), Garcia, Jean-Philippe (Tertre-H.), Ba, Cherifi et Laaour (Tournai).

1 but: Grégoire et Rousseau (Aische), Cagnina et Mukota (Binche), Becker, Fodé, Jonckheere, Maré, La Grange et Tshimanga (Braine), Ade, Lufimbu et Verdeyen (Crossing), Alestra, Castronovo, Kourouma et Soudant (Gosselies), Cuche, Debauque et Nave (Manage), Da Silva, Dubois, Elatlassi, Fosso, Kaminiaris et Ogunjimi (Mons), Baudot, Diallo, Eloy, Samouti, Toussaint et Valcke (Namur), Antenucci, Brismez, Frisanco, Langlet et Van Roosendael (PAC Buzet), Dekampener, Dubois et Vieira (Pays Vert), Chairi, Kouamel, Mélange, Ouali, Simonini, Vandenplas, Vino (Stockel), Bouarfa, Citron, Druart, Kabanga, Lombardo et Mszanecky (Symphorinois), Becquevort, Duchesne, Leemans, Mariano, Piret, Salime et Salles (Tamines), Baur, Fassin, Petta, Sascha et Wuillot (Tertre-H.), Dembele, El Ouahab, Hssaine, Margaret, Marigard, Nadji et Zanzan (Tournai).

Buteurs D3B ACFF

22 buts: Lorenzon (Onhaye).

21 buts: Pratz (Marloie).

18 buts : Legros (Dison), Wanderson (Herstal).

16 buts: Diallo (Herstal), Gilon (Richelle).

15 buts: Roland (Aywaille), Bong (Raeren-E.), Lambert (Rochefort).

14 buts: Meunier (Dison), Wanderson (Herstal), Bertrand (Rochefort).

13 buts : Copette (Habay), Jo. Jadot (Oppagne).

11 buts : M. Klauser (Raeren-E.).

10 buts : Akwasi (Aywaille), Demarteau (Dison).

9 buts: Beaupain et Mangunza (Jodoigne), Seck (Sprimont).

8 buts: Delvaux (Gouvy), Lauffs (Raeren-E.), Damblon (Sprimont), Neerdael (Wanze/B-O.).

7 buts : Saïd (Dison), Uhia (Jodoigne), Molinari et N’diaye (Habay), Cokgezen (Huy), Mayanga (Marloie), Jacquemart (Mormont), Gaillard (Richelle), Amou-Djaba (Wanze/Bas-Oha).

6 buts: Joseph (Gouvy), Herman (Habay), Dessart (Marloie), Armrous (Mormont), Roberty (Oppagne), Evertz (Raeren-E.), Romero et Thys (Richelle), Walbrecq (Rochefort), Gilson (Wanze/B-O.).

5 buts: Soto Munoz (Aywaille), Burton (Gouvy), Wojciechowski (Herstal), Puttermans (Jodoigne), Mohimont (Marloie), Gilain et Lambert (Onhaye), Kurbali et Raskin (Oppagne), Ouedraogo (Rochefort), Bruylandts, Burton et Otte (Sprimont), Hubeaux et Jamart (Wanze/B-O.).

4 buts: Godard (Dison), Boussate et Schmitz (Gouvy), Hansoulle (Herstal), Picchietti (Huy), Congosto Robledo et Pohl (Jodoigne), Micha (Marloie), Amrous et Pirson (Mormont), Bouterbiat et Th. Delplank (Onhaye), Pirnay (Raeren-E.), Busarello et Loyaerts (Richelle), Thomas (Rochefort), Moukoko (Sprimont), Pianetti (Wanze/B-O.).

3 buts: Ben Saida (Aywaille), Clerbois (Dison), Reyter (Habay), Mbazoa (Herstal), Arabi, Charef, De Castris et Pantot (Huy), Dehon et Delvaux (Marloie), Dardenne, Hebette, Lecerf, Michel et Prévot (Mormont), Offerman (Raeren-E.), Leroy (Richelle), Leleu, Remy et Rentmeister (Rochefort), Moulin (Wanze/B-O.).

2 buts: Delcourt, Pirquet et Ramirez (Aywaille), La Delfa et Merola (Dison), Grandjean (Gouvy), Serwy et Vandermaelen (Habay), Benothman, De Brouwer et Dongala (Herstal), Bamona, Boussard et Papalino (Huy), Da Paula, Fozin, Mbolo Lutuako et Sylla (Jodoigne), Talmas (Marloie), Bisconti, Charneux, Lauwers et Lo Monte (Mormont), Guiot et Poncelet (Onhaye), Paquet et Renard (Oppagne), Meys et Vélégan (Richelle), Diane et Stoffels (Raeren-E.), Di Lallo et Sarr (Rochefort), Bernier, Geurde, Gorry et Laloux (Sprimont).

1 but: Adu-Bonsu, Bebronne, Body, Di Bernardo, Famerie, Fankem, Ferron et Toussaint (Aywaille), Dessaucy, Farssi, Reuter, Teruel, Vandebon et Winandts (Dison), Adam, Bissen, De Sousa, Devillet, Gauthier, Georis et Nicolay (Gouvy), Grevisse, Molnar et Vialette (Habay), Botterman, El Guendi, Goblet, Ljubic et Sixset (Herstal), Cloes, Nzoigba et Raia (Huy), Guede, Porcaro, Soriano et Van Roosebeke (Jodoigne), Collard, Gerard et Simon (Marloie), Crevecoeur, Hoenings et Ngoie (Mormont), Davrichov, Defresne, Fastrez, Gall, Granville et Steeno (Onhaye), Je. Jadot, Kersten, Kissima, Pirson et Polis (Oppagne), Collubry et Najdawi (Raeren-E.), Ferron, Halleux, Lanckhor, Spano et Weber (Richelle), Etienne, Marrazza, Monmart et Piette (Rochefort), Bernard, Bury, Keysers et Rallegri (Sprimont), Deglas, Gilles, Honay et Kabombo (Wanze/B-O.).